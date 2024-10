Helen (39) overleed door haar verstelbare bed

Helen Davey (39), moeder van twee kinderen, woonde in Seaham, Engeland. Op 7 juni kwam Helens 19-jarige dochter Betty thuis en zag iets verschrikkelijks. Haar moeder lag dood naast haar bed, klemgedrukt tussen het matras en de rand van het bed.



Het onderzoek naar Helens dood is nu afgerond. Het toont aan dat het dodelijke ongeluk het gevolg was van een defecte gasveer in het bed. Helen had een verstelbaar bed met een opbergvak onder het matras in de slaapkamer. Om bij het opbergvak te komen, moest ze het matras eerst omhoog tillen, wat ze op die dag zeer waarschijnlijk had gedaan.



Helen leunde over het opbergvak in haar bed, toen het matras onverwacht omlaag ging. Haar hals kwam klem te zitten tussen de rand van het bed en de onderkant van de matras. Ze kon niet loskomen en stierf aan verstikking, zegt de lijkschouwer.



Helens dochter Betty schrijft op Facebook dat zij en haar elfjarige broertje "moeite hebben om om te gaan met wat er is gebeurd." "Geen woorden kunnen uitdrukken hoe we ons voelen. Ik kan niet eens beginnen te verwerken dat dit echt is gebeurd en dat je nooit meer de voordeur zult openen en binnen zult komen," schrijft Betty.

Reacties

15-10-2024 16:53:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.885

OTindex: 93.097

Wat een ellendige dood en wat triest voor die kinderen.

Geef mij maar ouderwets…

15-10-2024 17:26:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.185

OTindex: 95.934

De meeste mensen sterven in bed maar deze vrouw is vermoord door haar bed. Wat afgrijselijk is dit, zo'n jonge vrouw nog!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: