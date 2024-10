Meditatieruimte Universiteit Maastricht weg vanwege seksende studenten

Hoewel je in de meditatieruimte op de Universiteit van Maastricht "alles mag doen wat goed voelt", was seks hebben niet de bedoeling. Toch gebeurde dat in het 'mindfulnest', dat daarom nu wordt weggehaald, schrijft de universiteitskrant Observant.Het meditatiehok - een bijna geluidsdichte cabine met een bankje en de optie om rustgevende geluiden af te spelen - staat sinds het voorjaar van 2022 in een lounge waar studenten kunnen studeren en ontspannen.Vanwege de klachten over seksende studenten, willen veel studenten die op zoek zijn naar rust het hok niet meer in.Die studenten noemen seks in het hok "onhygiƫnisch". De directeur van de faculteit Arts en Social Sciences laat het nest daarom weghalen. De Universiteit gaat naar andere ontspanningsopties kijken, zoals vr-brillen, yoga en meditatie.Het meditatiehok was gefinancierd met overheidsgeld, bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Omdat dat geld nu niet meer beschikbaar is zou het hok sowieso in het voorjaar worden weggehaald. Dat gaat nu dus eerder gebeuren.