Levende schorpioen in Shein-pakketje gevonden

Sofia (18 jaar) uit het Verenigd Koninkrijk deed een schokkende ontdekking toen ze een Shein-pakketje ontving. Bij het openen vond ze niet alleen haar verwachte bestelling, maar ook een levende schorpioen. Ze dacht eerst dat het een speelgoedschorpioen was, maar toen begon het beestje te bewegen. Ze schrok er erg van, vertelt ze aan de BBC.Op TikTok plaatste ze een filmpje van de ontdekking, waar het al snel veel bekeken werd. Ze vermeldt erbij dat haar Halloweenkostuum, dat in het pakketje zat, is geannuleerd.