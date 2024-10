Met 210 km/u gepakt: beginnend bestuurder vraagt politie het door de vingers te zien

Een automobilist heeft wel erg kort genoten van zijn rijbewijs. De beginnend bestuurder reed in de nacht van zaterdag op zondag 210 kilometer per uur op een weg in Brabant waar de maximum snelheid 100 kilometer per uur is. Ondanks dat de bestuurder dus dubbel zo hard reed, hoopte hij dat de politie met zijn hand over het hart zou strijken.



Toen de bestuurder werd aangehouden, vroeg die aan de agenten: "Kunt u het deze keer door de vingers zien?" Daar trapten de agenten natuurlijk niet in, en de bestuurder kon zijn rijbewijs vaarwel zeggen, meldt politie Oost-Brabant op Instagram. Tegen de automobilist is een proces verbaal opgemaakt. Daarnaast mag die zich binnenkort melden bij het CBR voor een cursus.



Dit was niet de enige snelheidsduivel die nacht in Oost-Brabant, meldt de politie op Instagram. Op de A2 bij Vught reed iemand 61 kilometer per uur te hard op de A2. Hij kon zijn rijbewijs bij de staandehouding direct inleveren.



In Eindhoven reed iemand 117 kilometer per uur waar je maar 70 kilometer per uur mag rijden. De bestuurder had net zijn rijbewijs en deze auto. Hij wist ook niet dat hij zelf zijn auto moest verzekeren, aldus de politie. Hij kreeg daarom een proces verbaal voor snelheid en voor verzekering. In dezelfde plaats reed een man 54 kilometer per uur te hard op een weg waar de maximumsnelheid 70 is. Ook hij is zijn rijbewijs kwijt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: