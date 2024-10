Betekenen milieuregels en reltuig het einde voor de kermis?

Milieuregels en rellende jeugd doen de kermis langzaam de das om. Exploitanten zien met lede ogen aan hoe, na een zware coronaperiode, regelgeving en tuig ervoor zorgen dat het steeds moeilijker is om het hoofd boven water te houden. De branche uit zaterdagochtend grote zorgen in De Telegraaf. En de zorgen zijn niet van de laatste tijd, maar bestaan al flink wat jaren.



In het dagblad zegt Atze Lubach-Koers, voorzitter van de kermisbond Bovak, dat er "een groot maatschappelijk probleem" is. "Er is in ons land een groep, voornamelijk jeugd van 12 tot 16 jaar oud, die geen greintje respect heeft voor onze hulpdiensten of mensen in het openbaar vervoer. Onze indruk is dat ze alleen maar komen om te rellen. Er wordt in Nederland heel krampachtig mee omgegaan. Iedereen ziet dit probleem." Lubach-Koers denkt dat de multiculturele samenleving hier "helaas ook écht een rol in speelt".



Het afgelopen kermisseizoen is het meermaals misgegaan. Neem bijvoorbeeld de kermis van Emmeloord, waar 110 jongeren in mei voor flinke onrust en zelfs vernielingen hebben gezorgd. De organisatie achter de kermis was erg teleurgesteld.



De Telegraaf haalt ook incidenten aan in Heerhugowaard, Terborg en de regio Arnhem, waar diverse incidenten voor zijn gekomen. Op de lijst in Heerhugowaard: jongeren die met elkaar op de vuist gaan, zwaar vuurwerk afsteken, politieagenten mishandelen. In Terborg werd een jonge vrouw aangerand en in de regio Arnhem reist een groep reltuig rond die op diverse kermissen voor onrust zorgt. "Ze leveren geen euro op, terroriseren de boel en jagen de bezoekers die wél plezier willen maken het terrein af", aldus de Bovak-voorman.



Dan stipt hij ook nog het probleem van de steeds strengere milieuregels aan. In een aantal gemeentes mogen zware voertuigen zoals grote vrachtwagens (waarmee sommige kermisattracties vervoerd moeten worden) niet meer de binnenstad in. Lubach-Koers: "Als je als exploitant elektrisch vervoer moet regelen, ben je zó honderdduizenden euro’s kwijt." En dan is niet alleen de kermisondernemer de dupe, maar ook de bezoekers. Want de stijgende kosten worden vaak doorberekend aan de kermisklanten.

