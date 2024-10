Menselijke resten in Amerikaanse vriezer blijken van in 2005 verdwenen tiener

Maanden na de gruwelijke ontdekking van een hoofd en afgehakte handen in een vriezer, is duidelijk van wie ze zijn. De lichaamsdelen werden in januari ontdekt in de Amerikaanse staat Colorado. Door DNA-onderzoek is vast komen te staan dat de menselijke resten van tiener Amanda zijn, die sinds 2005 niet meer is gezien.



Volgens de lokale zender KKCO werd het meisje voor het laatst gezien in april van dat jaar. Ze was toen ongeveer 16 jaar oud.



De politie zegt dat Amanda de dochter was van de voormalige eigenaar van het huis waar ze werd gevonden. "Ze is volgens onze informatie voor het laatst gezien in 2005, en nooit als vermist opgegeven", zegt de sheriff.



Haar hoofd en handen werden gevonden door iemand die de vriezer had gekocht van de nieuwe eigenaren. Die hadden hem gratis aangeboden. Hoe Amanda om het leven is gekomen, weet de politie nog niet.



De buren vroegen zich af waar het meisje was gebleven, vertelt een van hen. "We dachten allemaal: er woonde daar toch een jongedame? We zagen haar nooit meer", zegt Jameson Perez. Hij zegt dat er rond het huis 'een vieze geur' hing.

