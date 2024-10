Taliban werven toeristen om imago op te krikken

De Afghaanse Taliban proberen hun imago op te krikken door het toerisme in hun land te stimuleren, meldt RadioFreeEurope/RadioLiberty. Het aantal toeristen dat Afghanistan bezoekt neemt gestaag toe, van 691 in 2021 naar 2.300 in 2022. Vorig jaar meldden Taliban-functionarissen zevenduizend bezoekers. 'De Taliban promoten toerisme omdat het een groot propagandavoordeel heeft voor hun regering', zegt Sami Yousafzai, een Afghaans journalist.



Sinds de Taliban in 2021 de macht grepen en westerse militairen en ngo's Afghanistan verlieten is het land in hoog tempo afgegleden naar een middeleeuwse pariastaat. Veel landen hebben de banden met Afghanistan verbroken na de machtsovername, geen enkel land ter wereld erkent het regime, veel Afghaanse ambassades, vooral in het Westen, hebben hun deuren gesloten of hun activiteiten opgeschort, hulporganisaties mijden het land en luchtvaartmaatschappijen vliegen niet meer op Kabul.



De Taliban hebben vrouwenrechten intussen zo'n beetje afgeschaft, de media monddood gemaakt en maken jacht op tegenstanders en op al wie met de vorige regering samenwerkte. De gezondheidszorg is, net als de economie, ingestort, ziekten zoals polio steken de kop weer op, de werkloosheid is torenhoog en ook het geweld van de radicale Islamitische Staat Khorasan is virulent.



En hoewel de Taliban buitenlandse toeristen proberen aan te trekken om zo 's lands imago wat op te krikken en de schatkist te spekken, verstikken de wijdverspreide beperkingen op de bewegingsvrijheid van Afghanen, en vooral van vrouwen, de groei van de lokale toerisme-industrie. 'De Taliban promoten toerisme omdat de propaganda de regering goed uitkomt', aldus Sami Yousafzai, een Afghaanse journalist en commentator die de Taliban volgt. Volgens Yousafzai willen de Taliban willen door het toerisme verzilveren om een positief beeld te projecteren van het land dat het regeert', voegde hij eraan toe.



Afghanistan oefent een magische aantrekkingskracht uit op buitenlandse toeristen; een indrukwekkende geschiedenis, een schilderachtig landschap en eeuwenoude culturen. Chinese toeristen vormen de grootste groep bezoekers, en hoewel grote luchtvaartmaatschappijen na 2021 hun vluchten naar Kabul staakten, hebben verschillende maatschappijen hun vluchten weer hervat.



Taliban-functionarissen benadrukken graag dat het buitenlands toerisme een financiële impuls geeft aan het land dat geteisterd wordt door massale werkloosheid. De ontluikende Afghaanse toerisme-industrie staat echter voor enorme uitdagingen. Niet allen zijn visa's duur en moeilijk te verkrijgen, veel landen hebben hun diplomatieke aanwezigheid opgeschort.



De Taliban zelf zijn ook kritisch op wie hun land binnenkomst: buitenlandse journalisten en mensenrechtenactivisten zijn alvast niet welkom en wie wel het visum krijgt, moet voor elke toeristische bestemming schriftelijke toestemming van de Taliban krijgen. En dat geldt ook voor het maken van foto's en video's of praten met Afghanen en Talibanstrijders.



De Taliban maken actief gebruik van YouTubers om een rooskleurig beeld van het land te schetsen. 'De Taliban weet dat deze YouTubers niet geïnteresseerd zijn in het aanwakkeren van controverses', aldus Yousafzai. 'Dus ze sturen deze YouTubers naar plaatsen (...) waar ze hun 'positieve' verslaggeving kunnen doen'. De Taliban hebben ook uitzonderingen gemaakt voor vrouwelijke toeristen zodat zij historische plaatsen en nationale parken kunnen bezoeken die gewoonlijk verboden terrein zijn voor Afghaanse vrouwen.



Op veel YouTube-video's die door buitenlandse toeristen gemaakt zien, worden de Taliban afgeschilderd als gastvrije gastheren. De video's benadrukken ook de relatieve veiligheid in het land en suggereren dat Afghanen gelukkig zijn onder het bewind van de Taliban. De video's zijn dankbaar materiaal voor de Taliban, die steeds actiever zijn op sociale media en die op verschillende platforms de video's promoot.



Ten slotte is veiligheid een belangrijk punt van zorg. Want in mei nog doodde de extremistische groepering Islamitische Staat-Khorasan (IS-K), een rivaal van de Taliban, zes buitenlandse en lokale toeristen in de centrale stad Bamiyan, de plaats waar toeristen de lege plekken kunnen bewonderen waar ooit twee reusachtige Boeddhabeelden stonden die door de Taliban zijn opgeblazen omdat ze 'niet islamitisch' waren. Eerder hadden IS-K militanten het gemunt op buitenlanders en ambassades in Afghanistan.

14-10-2024 10:57:17 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.823

OTindex: 3.187

Lekker toeristisch als je de burgers niet de vrijheid geeft om te kunnen leven. Elk land heeft beperkingen in echte vrijheid van leven, maar de meeste laten de burgers wel in veel dingen kiezen wat ze willen doen en laten.



Dat er Chinezen komen verwondert mij niet. Ik hoop dat ze er niet te veel uitgeven, want dat spekt de schatkist en kunnen ze nog meer egotripjes uitdenken tegen de menselijkheid.

