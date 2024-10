Politie VS vindt drugs in tas met woorden 'absoluut geen tas vol drugs'

Politieagenten in de Amerikaanse staat Oregon hebben dinsdagavond een auto aangehouden toen ze daarin een tas zagen met de tekst 'absoluut geen tas vol drugs'. Maar het was wel degelijk een tas vol met drugs: 79 pillen fentanyl, 3 nep-oxycodontabletten en 230 gram aan methamfetamine.De agenten hielden een man en een vrouw aan die in een gestolen auto reden, bericht de politie van Portland. De agenten zagen dat er zichtbaar geknoeid was met de bedrading van de Ford Taurus, en ze ontdekten dus de zakjes vol drugs."De bestuurder en passagier zijn allebei gearresteerd", zei sergeant Kevin Allen, woordvoerder van de politie. "In het voertuig lag een aanzienlijke hoeveelheid verpakte drugs, meerdere weegschalen, geld en een geladen vuurwapen."De verdachten, een 35-jarige man en een 37-jarige vrouw, worden beiden beschuldigd van drugsbezit en van het in bezit hebben van een gestolen voertuig.