Celstraffen voor Roemeens echtpaar voor slachten van schapen, verdachten onvindbaar

De rechtbank in Arnhem heeft een 46-jarige man uit Roemenië veroordeeld tot zes maanden celstraf voor het doden en slachten van twee schapen in weilanden in Wilp, Gelderland. Zijn 38-jarige vrouw kreeg een gevangenisstraf van vijf maanden voor haar hulp bij de slacht van een schaap.



De zaak draait om meerdere incidenten tussen februari 2020 en maart 2022, waarbij schapenhouders in verschillende Gelderse plaatsen resten van geslachte schapen vonden. In totaal werden meer dan twintig schapen geslacht, maar deze strafzaak ging specifiek over incidenten in Wilp in juli 2020 en Deventer in maart 2022.



Een DNA-spoor op een achtergebleven poot van een ram leidde de politie naar de vrouw, wier DNA in de databank stond na een eerdere veroordeling voor diefstal. De rechtbank acht bewezen dat zij bij de slacht aanwezig was. De rechtbank verklaarde dat het schaap vermoedelijk niet was verdoofd, wat het dier veel angst en pijn moet hebben bezorgd.



Bij een huiszoeking in maart 2022 vond de politie achttien stukken schapenvlees in de vriezer van het echtpaar. Eén van de stukken vlees bleek afkomstig te zijn van een schaap dat in Deventer was gedood. De man bekende tijdens een politieverhoor dat hij in een weiland twee schapen had geslacht. Hij werd ook schuldig bevonden aan de diefstal van messenslijpers bij een slager in Kootwijkerbroek.



De verdachten waren afwezig bij de rechtszaak en staan inmiddels niet meer ingeschreven in Nederland. Ze zijn onvindbaar voor justitie, maar moeten beiden wel schadevergoedingen betalen aan de eigenaren van de gedode schapen.

