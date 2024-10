Wat dragen menselijke scheten bij aan de methaanuitstoot?

Jan van Maarseveen pakt z’n rekenmachine erbij. Aan de Universiteit van Amsterdam is hij hoogleraar natuurgeïnspireerde organische chemie. Dat wil zeggen dat hij onderzoekt wat we kunnen leren van moleculen en processen in de natuur.



Maar vandaag duikt hij speciaal voor Quest in de wereld van methaan, en rekent voor hoe het zit met scheten en de uitstoot van dat broeikasgas. Gemiddeld ontsnapt bij een mens zo’n 1,5 liter scheet per dag, waarvan 20 procent uit aardgas bestaat. Zo ‘scheet’ een mens 0,22 gram methaan per dag de lucht in. Met acht miljard wereldburgers is dat zo’n 0,65 megaton methaan per jaar.



Veel? Dat valt wel mee, zegt Van Maarseveen. Per jaar ontsnapt er zo’n 145 tot 260 megaton methaan uit moerassen. En dan heb je nog de uitstoot van aardgasproductie en, niet te vergeten, van de veeteelt. Want ook varkens en runderen laten de nodige scheten. Alles bij elkaar blaast er zo zo’n zeshonderd miljoen ton methaan per jaar de atmosfeer in. ‘Zet je jouw scheten af tegen álle methaanuitstoot, dan hoef jij je dus niet in te houden.’

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: