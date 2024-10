Bekende Duitse neonazi (37) glijdt uit en valt te pletter op Hitlers favoriete berg

Een van Beierens bekendste rechtsextremisten, de 37-jarige Andreas M., heeft zijn einde gevonden op een toepasselijke plek: Hitlers favoriete berg. Na een fatale uitglijder viel hij zestig meter naar beneden. Medische hulp die in allerijl werd ingeroepen, mocht niet meer baten, schrijft de Duitse krant Bild.

De trotse racist Andreas was met een groep van zo’n dertig gelijkgestemde wandelaars op pad in het Berchtesgadener Land, een gebied dat bekend is om zijn natuurschoon, maar ook om zijn nazi-erfenis. Bild meldt dat de uit Freiberg afkomstige Andreas penningmeester was van de rechts-extremistische partij ‘Der III. Weg’, en dat hij ook een belangrijke rol speelde in de regionale tak van deze kleine neonazipartij.



Op 29 september 2024 vertrok Andreas met zijn wandelgezelschap naar de Untersberg, een berg van 1.972 meter hoog. Deze berg bood ooit het favoriete uitzicht van Adolf Hitler, die zijn buitenverblijf, de Berghof, hier in de buurt liet bouwen. Berchtesgadener Land werd zijn persoonlijke residentie, met panoramische vergezichten op zijn geliefde piek. Voor neonazi’s is de omgeving nog steeds een soort bedevaartsoord.

De groep wandelaars was bezig met de afdaling vanaf de berghut Störhaus toen het noodlot toesloeg. Volgens medische rapporten gleed Andreas uit over een boomwortel en stortte hij zestig meter de diepte in. Zijn medewandelaars schakelden direct hulp in, maar reddingswerkers meldden later dat Andreas op slag dood was. Twee van zijn gezelschap werden per helikopter geëvacueerd naar het dal, terwijl de rest van de groep werd opgevangen door een crisisinterventieteam.

Reacties

: misschien vindt hij het wel een zegen?

Trotse racist @Emmo : misschien vindt hij het wel een zegen?En wij ook?

