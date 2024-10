Leugens over orkanen in Amerika zorgen voor politieke storm

Gestolen budget voor noodhulp, een gouverneur die zijn president niet kon bereiken en een overheid die kan zorgen dat orkanen van richting veranderen. Het zijn allemaal leugens die Republikeinse politici de afgelopen weken hebben verspreid over de orkanen Helene en Milton.

"Vraag aan je regering of het weer gemanipuleerd of gecontroleerd wordt. Heb jij ze daar ooit toestemming voor gegeven? Betaal jij ervoor? Natuurlijk." Het is een bericht dat de Republikeinse senator Marjorie Taylor Greene, uit de staat Georgia, op X plaatste over orkaan Milton.



Met haar uitspraak stelt Taylor Greene dat Amerikaanse overheid orkaan Milton had kunnen voorkomen. Volgens haar zijn er manieren om de orkaan van koers te laten veranderen, een theorie die is ontkracht.

Joe Biden heeft gereageerd op het bericht. "Het is meer dan belachelijk", zegt de president. "Het is zo stom. Het moet stoppen." Volgens hem is het onderdeel van een 'roekeloze, onverantwoordelijke en niet aflatende promotie van desinformatie en regelrechte leugens'.



Ook binnen de Republikeinse partij is er weerstand tegen de uitspraken van Taylor Greene. Zo zei een lid van het Huis van Afgevaardigden uit North Carolina dat er 'schandalige geruchten' worden verspreid door 'onbetrouwbare bronnen die proberen chaos te zaaien'.



Vooral Taylor Greene en Donald Trump stellen dat Joe Biden en Kamala Harris slecht omgaan met orkanen. De aantijgingen begonnen eind vorige maand, rondom orkaan Helene. Die orkaan raakte het noorden van de staat Florida en ging vervolgens verder landinwaarts.



Volgens Donald Trump krijgen de Democraten 'slechte cijfers' voor de afhandeling van die orkaan, vooral in de staat North Carolina. De federale overheid en de Democratische gouverneur van die staat zouden volgens hem 'hun best doen om mensen in Republikeinse gebieden niet te helpen'.

"Trump heeft dingen gezegd die totaal niet waar zijn", vertelt Amerika-verslaggever Sophie van der Meer. "Het is verkiezingstijd, dus alles is nu politiek. Dat is niet zo bijzonder. Maar de leugens die Trump openlijk vertelt, daar gingen mijn oren wel een beetje van klapperen."



Trump beweert onder andere dat zijn rivaal Kamala Harris al het geld van het Amerikaanse Federale Bureau voor Rampenbestrijding (FEMA) heeft besteed aan huisvesting voor illegale immigranten. "Ze hebben het FEMA-geld gestolen, net alsof ze een bank hebben bestolen, zodat ze het aan hun illegale immigranten konden geven die ze voor hen willen laten stemmen."



De uitspraak is onwaar, legt CNN uit. "Ten eerste is er geen enkele basis voor Trumps suggestie dat Bidens regering een soort plan uitvoert om immigranten zonder papieren illegaal te laten stemmen tijdens de verkiezingen. Stemmen door niet-burgers is een misdrijf. Ten tweede is er geen enkele basis om te beweren dat het geld van de FEMA-rampenhulp gestolen is - door wie dan ook, laat staan door Harris persoonlijk - voor de huisvesting van migranten."



Donald Trump zei ook dat slachtoffers van de orkanen slechts 750 dollar aan compensatie krijgen van de overheid, oftewel minder dan 700 euro. "Ook dat is niet waar", zegt Van der Meer. "Iedereen die is getroffen krijgt meteen 750 dollar, en daarna kunnen mensen nog een schadeclaim indienen en een vergoeding krijgen."



Binnen de Republikeinse partij is er ook verzet tegen de uitspraken van Trump. Tijdens een persconferentie zei de Republikeinse gouverneur van de staat South Carolina bijvoorbeeld dat hij 'super' is geholpen door de federale overheid, en dat Biden juist het initiatief had genomen om te bellen en hulp aan te bieden.



Dat Donald Trump uitspraken doet die niet kloppen is niet nieuw, legt Van der Meer uit. "Dat de vorige verkiezingen zijn gestolen is natuurlijk ook een enorme leugen, die keer op keer is ontkracht en tegengesproken. Hij blijft het gewoon zeggen. En dat er in Springfield honden en katten worden opgegeten is ook een leugen."



"Trump wordt niet echt gecorrigeerd, omdat hij niet op een kritische nieuwszender gaat", vertelt Van der Meer. "Dus hij kan eigenlijk gewoon roepen wat hij wil. Maar deze leugens zijn natuurlijk wel echt heel ernstig. Dit gaat over mensenlevens, en het creëert een enorm wantrouwen tussen de overheid en burgers. Dat kan levensgevaarlijke gevolgen hebben."



Ook de Democratische kandidaat Kamala Harris laat haar gezicht nadrukkelijk zien rondom orkaan Milton. "Ze laat zien: ik ben een sterke leider, ik loop in het rampgebied. We doen er alles aan, ik zit er bovenop", zegt van der Meer. "Dat is iets wat kandidaten altijd wel doen."



De natuurrampen waar Amerika nu mee te maken heeft worden in de Verenigde Staten de 'October Surprise' genoemd. "Vaak gebeurt er in oktober nog iets verrassends, iets onvoorziens wat de verkiezingen sterk beïnvloedt", vertelt Van der Meer. "Daar moeten de kandidaten op inspelen, ze moeten hun campagnes aanpassen. Dit is zo'n October Surprise."



Over minder dan een maand gaan Amerikanen naar de stembus om een nieuwe president te verkiezen. Zowel Donald Trump en Kamala Harris richten hun energie nu vooral op de swing states, staten waar het nog geen uitgemaakte zaak is welke kandidaat een meerderheid krijgt.

Reacties

Ik heb nog wel een plekje hier in de kragge waar ruim modder voorradig is. Kunnen ze fijn mee gooien.

Dus hier hebben we surprises in december, en daar in October. Hoera Wedstrijdje wie de meeste leugens verteld? Of denken ze allemaal dat ze de waarheid spreken?Dus hier hebben we surprises in december, en daar in October. Hoera

