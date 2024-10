Mannen worden dikker als ze vader worden

Aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago werd een grote studie uitgevoerd, waarbij veranderingen in het gewicht van de adolescentie tot begin 30 in kaart werden gebracht. Hieruit blijkt dat het gewicht van mannen toeneemt als ze vader worden. Eerdere studies hebben aangetoond dat het huwelijk ook leidt tot een gewichtstoename bij mannen, maar er komen nog wat extra pondjes bij als mannen hun eerste kind krijgen. Mannen zonder kinderen gaan eerder minder wegen.

De onderzoekers berekenden de BMI van 10.253 mannen gedurende meer dan 20 jaar: in de vroege adolescentie, de latere adolescentie, rond de 25 jaar en begin 30. Ze deelde de mannen in als niet-vader, thuiswonende vader of niet-thuiswonende vader.

Bij een gemiddelde man met een lengte van 183 cm neemt het gewicht toe met 2 kg, i.e. 2,6% stijging van de BMI, na de geboorte van zijn eerste kind. Vaders die niet samenwonen met hun kinderen worden 1,5 kg zwaarder, ofwel 2% toename van de BMI. De onderzoekers controleerden voor leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, dagelijkse activiteiten, de tijd die ze achter een beeldscherm doorbrachten en de burgerlijke staat. De gewichtstoename is waarschijnlijk het gevolg van veranderingen in levensstijl.

Vaders eten nog wel eens de bordjes van hun kinderen leeg. Ze krijgen nieuwe verantwoordelijkheden en besteden minder tijd aan zichzelf (bv. om te sporten). Het gezin krijgt de hoogste prioriteit.

Reacties

11-10-2024 14:15:38 allone

Oudgediende



Quote:

Mannen worden dikker als ze vader worden vrouwen niet, als ze moeder worden?



Laatste edit 11-10-2024 14:16 vrouwen niet, als ze moeder worden?

11-10-2024 14:33:42 Emmo

Stamgast



Dan is 't maar goed dat ik kinderloos ben. Anders zou ik helemáál niet meer in m'n kleren passen.

