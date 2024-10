Meteoroloog wordt emotioneel als hij over extreme orkaan in Florida vertelt

Even leek het erop dat Florida te maken zou krijgen met de heftigste orkaan in honderd jaar. Milton, zoals de superstorm heet, is inmiddels iets in kracht afgenomen. Maar nog steeds worden kustgebieden geëvacueerd en maakt de Amerikaanse staat zich op voor een ramp."We moeten er rekening mee houden dat we hier te maken hebben met een monster”, zei de gouverneur van de staat Ron DeSantis op een persconferentie. Aan de kust wordt een stormvloed van 1,5 tot 3,5 meter verwacht en lokaal kan er 38 centimeter regen vallen. De orkaan komt waarschijnlijk woensdag aan land in Tampa Bay.De extreme storm, inmiddels geclassificeerd als categorie 4, nam enige tijd 'explosief snel' in kracht toe tot een orkaan van de vijfde en hoogste categorie, iets wat de meteoroloog die erover moest vertellen hevig emotioneerde.