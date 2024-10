Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor hoge kosten door Gasketelwet

Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor een financieel drama voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) door de Gasketelwet, die vorig jaar is ingevoerd. Hoewel de wet bedoeld is om koolmonoxide-ongelukken te voorkomen, dreigt deze appartementseigenaren met hoge kosten op te zadelen.



Bij vervanging van een cv-ketel moet ook het rookgasafvoersysteem worden gecontroleerd en, indien ouder dan vijftien jaar, volledig worden vervangen. Dit kan kosten tussen de 100.000 en 200.000 euro met zich meebrengen voor de VvE.



Vooral ingemetselde rookgasafvoersystemen zorgen voor extra complexiteit en kosten. Zelfs VvE’s met goed gevulde reservefondsen hebben moeite om zulke bedragen op te brengen.



Vereniging Eigen Huis ontvangt dagelijks klachten van huiseigenaren die zich zorgen maken over de financiële gevolgen van deze regels.



De vereniging heeft minister Mona Keijzer opgeroepen om in te grijpen en alternatieve oplossingen te bieden, zodat VvE’s niet met onbetaalbare kosten worden geconfronteerd.



Hoewel veiligheid voorop staat, benadrukt Vereniging Eigen Huis dat wetgeving ook praktisch uitvoerbaar moet zijn. Het is nog onduidelijk hoeveel VvE’s precies door deze kwestie worden getroffen.

09-10-2024 08:31:03 Mamsie

Wat hebben we toch een leuke regering!

