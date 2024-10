Amerikaanse hond leidt agent naar eigenaar (84) die al uren gewond op grond ligt

De 13-jaar oude hond Gita wordt door de politie in de Amerikaanse staat Washington een held genoemd. Ze redde haar bejaarde baasje door op de weg te gaan liggen en de aandacht van een agent te trekken.



Dat gebeurde vorige week, schrijft de politie op Facebook. Een agent was op patrouille in de bossen, toen hij plotseling een hond op de weg zag liggen. In de buurt zag hij geen baasje. Hij wilde de hond meenemen, maar die weigerde in de auto te springen.



De hond ging ervandoor, waarop de agent achter haar aan ging. Hond Gita ging via een klein bospaadje dieper het bos in. Ze leidde de agent naar een hut in het bos, waar haar 84-jarige eigenaar gewond op de grond lag. Hij riep om hulp.



"De 84-jarige man, die meerdere medische problemen heeft, was gevallen en gewond aan zijn been", schrijft de politie. "Hij lag daar al uren, en het had slecht kunnen aflopen als er geen hulp was gekomen."



Volgens agenten heeft Gita bewezen dat ze een trouwe viervoeter is. "We zijn er zeker van dat ze het leven van haar eigenaar gered heeft. We blijven ons verbazen over hoe loyaal en heldhaftig onze viervoeters zijn."



Reacties

Mooi 👍

Een slimme hond. Ik hoop dat het baasje weer de oude wordt.

@Mamsie : met 84 is hij al aardig oud

