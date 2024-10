Beer doodt paddenstoelenplukker in Slowakije

Een bruine beer heeft in Slowakije een 55-jarige man gedood, schrijven landelijke media. Het slachtoffer plukte samen met iemand paddenstoelen in de omgeving van het Tatragebergte toen hij werd aangevallen door de beer.



Het incident gebeurde in de buurt van het afgelegen dorpje Hybe. Een reddingsteam kwam met een helikopter ter plaatse, maar kon weinig meer doen. Het slachtoffer overleed ter plekke aan de ernstige verwondingen, bevestigt de politie op Facebook.



In Slowakije zijn vaker confrontaties tussen mensen en beren. In maart rende een wilde beer door de stad Liptovsky Mikulas, waarbij vijf mensen gewond raakten. In 2021 werd eveneens in het noordelijke gedeelte van het land iemand gedood door een beer.



Naar schatting leven er 1100 tot 1200 wilde beren in Slowakije. Aangezien de dieren steeds vaker in de buurt komen van mensen kregen lokale autoriteiten begin dit jaar de mogelijkheid om een noodtoestand uit te roepen om zo versneld dieren af te kunnen schieten.



In de regio Liptovsky Mikulas, waar ook de paddenstoelenplukker werd aangevallen, was lange tijd ook de noodtoestand van kracht. In juli werd deze weer ingetrokken. Naar aanleiding van het nieuwe incident heeft de Slowaakse minister van Milieu een onderzoek aangekondigd.

