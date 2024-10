Excuses voor wachtrij van 2 kilometer op vliegveld München

De luchthaven van München heeft excuses aangeboden aan reizigers voor de chaotische toestanden op het vliegveld. Donderdag misten daar honderden mensen hun vlucht door gigantische wachtrijen. Voor de veiligheidscontrole was de rij op het hoogtepunt 2 kilometer. Mensen deden er uren over om bij hun vliegtuig te komen; 750 mensen lukte dat helemaal niet.



Het ging donderdag mis, op een Duitse nationale feestdag. Veel Duitsers gebruiken het extra lange weekend dat ze hebben voor een reis. Ook is het vanwege het Oktoberfest extra druk in München.



Luchthavendirecteur Lammers kwam gisteravond met een verontschuldiging. "Dit is niet wat we gewend zijn en ook niet wat we willen", zei hij bij de regionale omroep BR. Hij kondigde per direct maatregelen aan. Zo worden reizigers beter over de hele luchthaven verdeeld en gaan er extra balies open.



Het vliegveld kampt met een personeelsgebrek. Ook is er tijdelijk minder capaciteit bij de veiligheidscontroles omdat poortjes en andere apparatuur worden vernieuwd. De luchthaven vraagt reizigers daarom om extra vroeg te komen, maar dat heeft weer negatieve gevolgen voor de spreiding van het aantal passagiers over de dag.



Lufthansa, de grootste vliegmaatschappij op de luchthaven, baalt van de gang van zaken. Honderden mensen moesten donderdag worden omgeboekt, zestig Lufthansa-vluchten vertrokken met vertraging. Kortgeleden maakte Lufthansa-baas Spohr er in Duitse media al geen geheim van dat hij München op dit moment de slechtste luchthaven van Europa vindt.

Reacties

05-10-2024 19:34:34 Buick

Oudgediende







Dan kom je op het vliegveld aan en zie je een bordje: over 2 km begint uw vakantie

05-10-2024 19:40:26 allone

Oudgediende







Ja. Hier stonden ze ook in de rij. Want ze gaan allemaal over de grens boodschappen doen

