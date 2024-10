Tienduizenden verkeerslichten in Nederland te hacken, lek nog jaren te misbruiken

Tienduizenden verkeerslichten in Nederland zijn te hacken en op afstand te besturen. Kwaadwillenden zouden het lek kunnen misbruiken om chaos te veroorzaken of hulpdiensten dwars te zitten. De kwetsbaarheid kan alleen worden verholpen door verkeerslichten fysiek te vervangen, en dat gaat nog tot minstens 2030 duren.



De kwetsbare verkeerslichten maken deel uit van duizenden kruispunten in Nederland, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Door een lek in het systeem dat de lichten aanstuurt, kan een aanvaller ze op afstand op groen of rood laten springen.



"Dit is een ernstige hack die de fysieke wereld kan manipuleren", zegt cybersecurity-expert Dave Maasland. "Vroeger dachten we altijd dat dit soort hacks alleen in films gebeurden, maar we worden als samenleving steeds vaker met de neus op de feiten gedrukt dat het hacken van onze infrastructuur daadwerkelijk de realiteit is."



De oplossing is het vervangen van alle kwetsbare verkeerslichten. Daar zijn de wegbeheerders mee bezig. De verwachting is dat in 2030 de kwetsbare verkeerslichten zijn vervangen door nieuwe systemen.



Hulpdiensten krijgen automatisch groen

Het lek is ontdekt door de 29-jarige ethisch hacker Alwin Peppels. Hij onderzocht de manier waarop verkeerslichten verbinding maken met hulpdiensten.



Als de politie, ambulance of brandweer met zwaailichten komt aanrijden, springen de verkeerslichten automatisch op groen om de auto voorrang te geven. De andere verkeerslichten gaan dan op rood. Ook het openbaar vervoer maakt gebruik van dit systeem om sneller groen licht te krijgen en verwachte aankomsttijden door te geven.



Peppels bouwde een soortgelijk systeem om deze verkeerslichten te hacken. Met een druk op de knop lukte het hem de lichten op groen te zetten. Dat kan zelfs op afstand, veelal op enkele kilometers – wat de kans op misbruik vergroot. Een aanvaller hoeft dan niet in de buurt van een verkeerslicht te zijn om het aan te sturen.



Het lek zit in korteafstandsradio (KAR), een systeem dat sinds 2005 in Nederland en België wordt ingezet om verkeerslichten te besturen via radiosignalen. RTL Nieuws publiceert geen verdere details van de hack om misbruik te voorkomen, maar heeft de methode van de digitale aanval en het daadwerkelijk hacken van de verkeerslichten geverifieerd.

