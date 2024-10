Hoogbejaarde man (84) valt in open put en verdrinkt in 's-Gravenzande

Een 84-jarige man uit het Zuid-Hollandse 's-Gravenzande is donderdagavond in zijn woonplaats in een openstaande put gevallen en verdronken. Reanimatie mocht niet meer baten, meldt een politiewoordvoerder.



Het incident gebeurde tussen 18.00 en 19.00 uur aan de Vreeburghlaan, in of bij een parkeergarage, aldus de woordvoerder. In de put stond water. Waarom de put openstond en wat de man er deed, is onduidelijk. "We gaan uit van een noodlottig ongeval", aldus de zegsman.

