Azc Albergen kostte gemeente Tubbergen bijna 2 miljoen euro

Nog voordat afgelopen maandag de eerste bewoners naar het nieuwe asielzoekerscentrum in Albergen kwamen, heeft de komst van het azc de gemeente Tubbergen al bijna twee miljoen euro gekost. De gemeente was tonnen kwijt aan juridische kosten, vanwege onder meer de vele rechtszaken en klachtenprocedures. Dat blijkt uit informatie die Oost Nieuws heeft opgevraagd.

Ruim twee jaar na de aanwijzing door het kabinet ging het azc aan de Gravendijk afgelopen maandag open. Omwonenden probeerden de komst van het azc via meerdere rechtszaken tegen te houden. Ook wilden zij onder meer weten wat er intern gecommuniceerd werd over het azc en dat deden ze door documenten op te vragen via de Wet Open Overheid (WOO).



Aan juridische kosten gaf de gemeente Tubbergen alleen dit jaar al ruim zeven ton uit. "De kosten zijn zo hoog in verband met verschillende aangespannen rechtszaken, veel informatie- en WOO-verzoeken, en klachtenprocedures", zegt een woordvoerder van de gemeente. Ter illustratie: het afhandelen van die WOO-verzoeken kostte de gemeente vorig jaar, in 2023, bijna 120.000 euro.

Ook was de gemeente de afgelopen jaren tonnen kwijt aan communicatie, en kostten bijeenkomsten en vergaderingen bij elkaar opgeteld tienduizenden euro's.



In de bestuursovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente Tubbergen alle kosten die het maakt voor het asielzoekerscentrum in Albergen terugkrijgt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het blijft echter belastinggeld, omdat beide organisaties met publiek geld worden gefinancierd.

Hoeveel de komst van het azc het COA heeft gekost, wil de organisatie niet zeggen. "Het COA doet nooit mededelingen over kosten en financiën van individuele azc’s en de totstandkoming ervan", zegt een woordvoerder.

Het voormalig hotel aan de Gravendijk is grondig verbouwd, maar het is dus niet duidelijk wat dat gekost heeft. Wel wil de woordvoerder kwijt dat het repareren na de beschietingen met een luchtbuks zo'n 5500 euro hebben gekost.

