Quinten (14) bouwt fietscaravan en steelt de harten van kampeerliefhebbers

De 14-jarige Quinten uit Leeuwarden heeft voortschrijdend inzicht, dat is zeker. Hij bouwde namelijk helemaal zelf een ultralichte fietscaravan, net groot genoeg voor een bed en sfeerverlichting. En die kleine caravan trekt nu alle aandacht op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht.Geen hypermoderne camper van een groot bedrijf of een innovatieve vouwwagen van een bekend merk, maar Quinten steelt de show. Volgens zijn vader schuilt er een commerciƫle pionier in Quinten. "Hij heeft er kijk op," vertelt hij trots. En dat blijkt, want de zelfgemaakte mini-caravan is een enorme hit op de beurs.