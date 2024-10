'Afschuwelijk schilderij' dat jarenlang in woonkamer hing, blijkt echte Picasso

In een goedkope lijst aan de muur van de woonkamer van Luigi Lo Rosso hing jarenlang een 'afschuwelijk' schilderij. Hij had het schilderij ooit gevonden in de kelder van een huis in het Italiaanse Capri. Nu blijkt het een echte Picasso te zijn, met een geschatte waarde van bijna 6 miljoen euro.Luigi Lo Rosso vond het schilderij in 1962 bij opruimwerkzaamheden in de kelder van een huis in Capri. Hij besloot het mee naar huis te nemen en hing het op in de woonkamer, tot groot ongenoegen van zijn vrouw. Als het aan haar had gelegen, lag het schilderij allang bij het grofvuil. 'Afschuwelijk', vond ze het.Italiaanse kunstkenners denken dat het om een origineel werk van Pablo Picasso (1881-1973) gaat. Vermoedelijk is het een vervormd portret van de Franse fotograaf Dora Maar, de maîtresse en muze van Picasso.Het schilderij bevatte de kenmerkende handtekening van Picasso in de linkerbovenhoek. Maar Lo Rosso had geen idee wie de wereldbekende schilder was.Dat veranderde toen zijn zoon Andrea een kunstencyclopedie van zijn tante kreeg. Hij bestudeerde de handtekening en dacht: dit kan weleens een echte Picasso zijn.Om er zeker van te zijn, werd een team van kunstkenners ingeschakeld. Zij bevestigen nu dat het om een originele Picasso gaat met een geschatte waarde van 6 miljoen euro. "Ik twijfel er niet aan dat dit de handtekening van Picasso is", zegt één van hen tegen The Guardian.Volgens de Britse krant bezocht Picasso het Zuid-Italiaanse eiland Capri regelmatig. Vermoed wordt dat het schilderij tussen 1930 en 1936 werd gemaakt.Er bestaat nog een tweede portret van Dora Maar van de hand van Picasso. "Beide zijn origineel", zegt één van de deskundigen tegen de Italiaanse krant Il Giorno. "Het zijn twee portretten, niet precies hetzelfde, van dezelfde persoon, geschilderd door Picasso op twee verschillende tijdstippen. Eén ding is zeker: hij is authentiek."Lo Rosso zelf is inmiddels overleden. "Het doel is altijd geweest om de waarheid rond dit schilderij te achterhalen", zegt zijn zoon Andrea. "We zijn maar gewoon een normaal gezin. We zijn er niet in geïnteresseerd om er geld aan te verdienen."