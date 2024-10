LAM museum vindt kunstwerk terug in de vuilnisbak na vergissing

Het LAM museum in Lisse heeft een kunstwerk teruggevonden in de vuilnisbak. Een liftmonteur had het aangezien voor rotzooi en gooide het weg, meldt het museum dinsdag. Het gaat om twee lege blikjes bier beschilderd met acrylverf, van de Franse kunstenaar Alexandre Lavet."We hebben de schrik van ons leven gehad toen die blikjes opeens weg waren", vertelt een woordvoerster van het museum. Het kunstwerk heet 'All the good times we spent together'. "Een werk waar heel veel tijd in zit." De lege en gebutste blikjes staan voor de kunstenaar symbool voor dierbare momenten met vrienden.In het museum op het Landgoed Keukenhof draait het om eten en drinken. "We spelen op allerlei manieren met de kunst", legt de woordvoerster uit. Daarmee zijn de kunstwerken niet alleen aan de wand of op een sokkel te zien, maar ook op plekken die je niet verwacht. Volgens museumdirecteur Sietske van Zanten worden bezoekers daardoor keer op keer verrast. "We laten je via de kunst bijzonder kijken naar alledaagse dingen. Door de kunstwerken anders te presenteren, wordt dat effect vergroot."De liftmonteur werd deze keer dus wel erg verrast en gooide de blikjes in de prullenbak. Na een zoekactie vond het museum ze en ze waren nog intact. Het museum neemt de monteur niets kwalijk. "Hij verving een vaste monteur die het museum door en door kende. Hij heeft zijn werk naar eer en geweten gedaan."