Nibud: Reizen met auto en ov zo duur geworden dat veel Nederlanders het niet meer kunnen betalen

Voor huishoudens met een modaal inkomen is reizen vaak te duur. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) rekende uit hoeveel geld Nederlanders gemiddeld nodig hebben voor hun noodzakelijke reizen. Dat kost meer dan ze hebben. Een gezin met twee kinderen dat elke maand bruto 3722 euro heeft te besteden, zou zo tot 475 euro tekortkomen voor reizen. Bij gezinnen met drie kinderen is dat tot 853 euro, bij stellen zonder kinderen 210 euro.

Even op bezoek bij familie en vrienden of de kinderen naar de sportclub brengen. Grote groepen Nederlanders kunnen het zich niet meer veroorloven zonder pijnlijke keuzes in hun budget te maken, concludeert de Mobiliteitsalliantie waarin 25 organisaties samenwerken.



In de afgelopen acht jaar schoten de kosten van vervoer met 30 procent omhoog, 4 procent meer dan de inflatie, berekende het Nibud. Het gaat dan om reizen met trein, bus of metro én om ritjes met de auto. Mensen buiten de steden zijn het duurst uit. Stedelingen reizen goedkoper, doordat zij vaak kortere afstanden afleggen. De uitkomsten zijn zorgelijk. Het kan en moet veel beter, vindt de Mobiliteitsalliantie. Zo krijgt nu lang niet iedereen die werkt een reiskostenvergoeding van zijn of haar werkgever. Dat blijkt vooral bij lagere inkomens het geval te zijn, terwijl zo'n regeling voor werkgevers fiscaal gunstig is. Die zouden daar meer werk van kunnen maken.

02-10-2024 14:38:29 DrZiggy

S Tsja, als je met twee volwassenen en twee kinderen net modaal verdient samen, dan heb je ook gekozen voor veel vrije tijd en minder werken.



Helemaal prima, maar dan moet je ook niet klagen.



Pak allebei een minimumloon voltijdbaan en je verdient bijna 600 per maand netto meer. Al je problemen opgelost, als je dat belangrijk vindt.

