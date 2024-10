Man koopt door Taylor Swift gesigneerde gitaar en slaat erop in met een hamer

Een man heeft op een veiling een door zangeres Taylor Swift gesigneerde gitaar gekocht en die gelijk ter plekke kapotgeslagen. Dat schrijft entertainmentsite TMZ, waarop ook beelden te zien zijn van het voorval.Op de beelden is te zien hoe een wat oudere man met grijs haar en een ringbaardje met een hamer begint in te slaan op de akoestische gitaar, waar een beeltenis van Swift op staat.Volgens TMZ had hij zich het instrument kort daarvoor toegeƫigend door er 4000 dollar (bijna 3600 euro) voor te bieden. Tijdens het slaan klinkt er gejuich vanuit het aanwezige publiek en wordt nog even door iemand gesuggereerd dat hij de gitaar ook kapot kan slaan op de grond, maar dat doet hij uiteindelijk niet.De vernieling zou hebben plaatsgevonden op het Ellis County Wild Game Dinner, zondagavond net buiten Dallas in de staat Texas. Online wordt veel gesuggereerd dat de vernieling te maken zou hebben met de steun die Swift heeft uitgesproken voor de democratische presidentskandidaat Kamala Harris, maar dat heeft TMZ niet weten te bevestigen. De gitaar was in ieder geval al gedoneerd aan de veiling voordat Swift die steun uitsprak.