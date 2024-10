Natuurgids vindt penis van ruim 1,5 meter

Aan de Baltische kust in Denemarken is een opmerkelijke vondst gedaan. De vinder dacht dat het anderhalve meter lange ding een ‘gigantische zeeslang’ was. Onderzoek toonde echter aan dat het om iets heel anders ging. ,,Het verkeert in verrassend goede staat.”De unieke vondst gebeurde midden september op Bornholm, een Deens eiland in de Oostzee. Een natuurgids vond er op het strand een langwerpig en stinkend object van iets langer dan anderhalve meter.De man wist niet zeker wat het was. Hij dacht dat het om een ‘gigantische zeeslang’ ging en bracht het voor onderzoek naar NaturBornholm in Akirkeby, waar hij als natuurgids aan verbonden is.Daar legde wetenschapper Kenneth Nielsen meteen een link met een gebeurtenis die in juli plaatsvond. Toen spoelde op het eiland het karkas van een bultrug aan. Een bultrug is een grote walvissoort die bekend staat om zijn spectaculaire sprongen. Hij kan tot wel 16 meter lang worden en ongeveer 30 ton wegen.,,Het was aannemelijk om te denken dat het ging om een lichaamsdeel van het zeezoogdier”, klinkt het bij NaturBornholm. ,,We dachten aan de tong of de penis.”Ze haalden er de expertise van walvisonderzoeker Carl Kinze bij. Het bleek inderdaad te gaan om de ruim anderhalve meter lange penis van de in juli aangespoelde bultrugwalvis. ,,Absoluut krankzinnig”, vertelt vinder Kenneth Nielsen in Deense kranten. ,,Hij verkeert in verrassend goede staat. Hij is 160 centimeter lang en ziet er vrijwel ongeschonden uit. Hij is echt mooi en goed bewaard.”