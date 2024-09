Nog meer paaltjes op de stations?

Voor veel mensen die niet op regelmatige basis met de trein reizen is het maar een gedoe, dat in-, uit- en omchecken bij de verschillende poortjes en paaltjes. De kans bestaat dat er binnenkort ook op de Overijsselse stations weer een paaltje bijkomt. Het gaat om een toeslagenzuil voor mensen die gebruik maken van de intercity op de Hogesnelheidslijn (HSL). Reizigersvereniging Rover wil daar niets van weten.

Vanaf december rijdt de Intercity Direct via de hogesnelheidslijn door naar verschillende stations in het noorden en oosten van Nederland. Omdat NS een toeslag rekent voor deze trein, komt op veel stations een toeslagzuil, verwacht Rover. Vanaf december gaat het dan om bijvoorbeeld stations Amsterdam Zuid, Hilversum, Amersfoort Centraal, Almere Centrum en Lelystad Centrum. Later komen daar in Overijssel stations Zwolle, Steenwijk, Deventer en Enschede bij.

Dat wordt een oerwoud aan paaltjes en maakt het reizen "fors ingewikkelder", meldt de reizigersvereniging. Of een gang naar de toeslagzuil nodig is, gaat volgens de Rover afhangen van in welke trein je stapt, je reisroute en op welk station je weer uitstapt. "De reiziger moet deze puzzel zelf leggen. Bij een HSL-reis die voor het eerste deel met een ander vervoersbedrijf wordt afgelegd betekent dit dus uitchecken bij de eerste vervoerder, inchecken bij NS en ook nog langs de HSL-toeslagzuil."

Directeur Freek Bos van Rover noemt de hogesnelheidslijn een zorgenkindje met veel vertragingen en uitval. "In plaats van reizigers tegemoet te komen door de toeslag af te schaffen, komt NS met een tsunami aan toeslagpaaltjes en een ingewikkelde opgave voor reizigers."

Reacties

30-09-2024 21:25:33 allone

Nou. Ik weet zeker dat ik de mist in zou gaan. Afgezien van het feit dat ik helemaal niet weet dat er een HSL is. En hoeveel sneller is die trein? 5 minuten?

01-10-2024 00:11:45 Emmo

@allone : Voorlopig is die, door alle vertragingen en dergelijke, alleen maar langzamer.

