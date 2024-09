Zwitserland past grens met Italië aan omdat gletsjers smelten

Zwitserland heeft een grenscorrectie met Italië in de buurt van de Matterhorn goedgekeurd. De grens loopt daar officieel over het hoogste punt van de bergkam, maar door smeltende gletsjers is die plek de afgelopen tijd enkele tientallen meters opgeschoven.



Volgens de Zwitserse overheidsdienst die over de grenzen gaat is het hoogste punt tussen 1940 en 2000 100 tot 150 meter opgeschoven richting Italië. Het noemt de impact daarvan bescheiden: van de 578 kilometer grens met Italië loopt slechts zo'n 40 kilometer over veranderlijk gebied als gletsjers of sneeuwvelden.



De precieze details over de grenswijziging maakt Zwitserland pas bekend als ook Italië officieel akkoord is. Wel is bekend dat de aanpassingen zullen gelden in het gebied van de Testa Grigia, PLateau Rosa, Rifugio Carrel en Gobba di Rollin.



Door klimaatverandering loopt de grootte van gletsjers snel terug. Vorig jaar verloren alle gletsjers in Zwitserland 4 procent van hun massa. De verwachting is dat tegen 2050 de helft van alle gletsjers is verdwenen.



Grote impact zal de huidige grensverandering niet hebben, de nieuwe scheidingslijn is vooral bedoeld om duidelijk te houden wie er administratief verantwoordelijk is voor het gebied. Eerder meldde Zwitserland bijvoorbeeld al dat een Italiaanse skilift nu op Zwitsers grondgebied was komen te liggen.



Tegelijkertijd met de Italiaanse afspraken maakte Zwitserland ook bekend de grens met Frankrijk iets te verleggen. Hier was dat nodig geworden doordat de natuurlijke grens iets was verschoven bij natuurherstel aan de rivieren Hermance en Foron en door de aanleg van een tramlijn tussen Perly-Certoux en het Franse Saint-Julien-en-Genevois.



Zwitserland benadrukt dat er hier eerlijk wordt geruild: Frankrijk krijgt een even groot stuk Zwitserland terug als het aan eigen terrein verliest. Ook hier worden details pas bekendgemaakt als het buurland akkoord is.

Reacties

30-09-2024 22:56:33 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.815

OTindex: 3.187

Ze kunnen toch gewoon de Lengte- en breedtegraden aanhouden

01-10-2024 00:11:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.196

OTindex: 28.535

@allone : @omabep : Er zit een zeker voordeel in het aanhouden van natuurlijke grenzen. Dan voorkom je idiote enclaves en dergelijke.

