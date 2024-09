Belastingvoordeel elektrisch rijden sneller afgebouwd vanwege misrekening

Vanwege een misrekening in een belastingkorting voor elektrische auto's door het vorige kabinet, wordt dat voordeel sneller afgebouwd dan gepland. Dat blijkt uit berichtgeving door De Telegraaf, die wordt bevestigd door het ministerie van Financiƫn.



Om elektrisch rijden te stimuleren betalen elektrische rijders op dit moment geen wegenbelasting, een voordeel van honderden euro's per jaar. Die regeling zou in 2026 ophouden te bestaan, maar om bij te dragen aan klimaatdoelstellingen besloot het kabinet-Rutte IV de regeling uit te breiden en een afbouwpad te maken tot 2031.



Bij het verlengen van de regeling is alleen geen rekening gehouden met feit dat elektrische auto's gemiddeld zwaar zijn, vanwege het gewicht van de accu's. Hoe zwaarder een auto, hoe hoger de wegenbelasting, en dus valt het totale kortingsbedrag hoger uit dan gedacht. Daarbij kwam ook nog dat er meer elektrische auto's zijn verkocht dan voorzien.



Deze twee tegenvallers kosten de schatkist samen 1,5 miljard euro. Om dit gat op de begroting te dichten perkt minister Heinen van Financiƫn de belastingkorting op elektrische auto's sneller en verder in.



De korting zou stapsgewijs, via 75, 40, 35 en 30 procent naar nul procent gaan in 2031. Nu gaat de korting vanaf volgend jaar naar 25 procent en dan in 2031 in een keer naar nul. Hiermee is volgens het ministerie de hele tegenvaller tenietgedaan.



Het nieuwe pad geldt voor mensen die al een elektrische auto hebben en voor nieuwe elektrische rijders.

Volksverlakkeij dus.

Mensen die afgelopen jaar een electrische auto hebben gekocht hebben die korting van de wegenbelasting meegenomen in hun berekening en zo konden ze een electrische auto kopen. En nu worden de spelregels al veranderd.

Regeren is voorruit denken, maar daar ontbreekt het nog aan bij onze regering en onze volksvertegenwoordiging.



