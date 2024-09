Chinezen reizen massaal naar Europa tijdens Gouden Week

Meer Chinezen gaan tijdens deze landelijke vakantieweek, de 'Gouden Week', op reis naar Europa en andere verre bestemmingen. Het aantal boekingen voor vluchten en hotels in het buitenland is flink gestegen ten opzichte van dezelfde vakantieperiode vorig jaar, meldt persbureau Bloomberg op basis van gegevens van reisorganisaties en analisten.

1 oktober is een nationale feestdag vanwege de stichting van de Volksrepubliek China en gaat gepaard met een zogeheten Gouden Week. Veel Chinezen zijn dan vrij en gaan op vakantie.

Het aantal geboekte internationale vliegtickets is verdubbeld en met name reizen naar Europa zijn sterk toegenomen. De reistak van Alibaba meldt dat het aantal reserveringen voor het huren van een auto in het buitenland met 150 procent is toegenomen vergeleken met 2023. Het aantal cruisevakanties is zeven keer zo hoog als vorig jaar.



Aziatische bestemmingen zijn in trek, maar er is ook een sterke groei in boekingen naar voor Chinezen verre bestemmingen zoals België en Kroatië. Naar verwachting komt de aankomende Gouden Week het dichtst bij het niveau van voor de pandemie dan welke andere Chinese vakantieperiode dan ook sinds de heropening van het land.

Het herstel van het Chinese toerisme is een belangrijke graadmeter voor de wereldwijde reisindustrie. In 2019 maakten Chinezen 170 miljoen tripjes naar het buitenland en daarbij gaven ze omgerekend zo'n 217 miljard euro uit. Daarmee was het land goed voor 14 procent van de wereldwijde uitgaven aan toerisme.

Reacties

30-09-2024 12:05:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.804

OTindex: 93.008

België en Kroatië?! Okay

30-09-2024 12:17:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.184

OTindex: 28.535

@allone : Gelukkig ligt Giethoorn niet België of Kroatië. Blijft het daar nog even rustig.

30-09-2024 13:13:27 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.572

OTindex: 1.124

Ik denk dat er een hoop mensen blij zijn als er een week lang Chinezen naa Nederland komen. Ze brengen een hoop geld in het laatje en na een week gaan ze weer terug.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: