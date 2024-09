Boerin Eline heeft echte knuffelkoeien

Het begon allemaal toen boerin Eline Spalink na een lange dag werken even tegen een koe aan ging liggen. "Die warmte en rust die een koe uitstraalt, dat voelde zo fijn en ontspannend. Toen dacht ik, dat wil ik meer mensen laten ervaren." Sindsdien kan je op de boerderij van Eline in Geesteren terecht voor een workshop 'koeknuffelen'.Eline heeft een melkveebedrijf met zo'n vijftig koeien, die zoveel mogelijk buiten lopen. "We hebben de koeien voor de melk, maar dus ook voor het knuffelen", vertelt Eline. "Het is een heel rustig ras, de dieren vinden de aandacht zelf ook fijn. En voor ons is het ook een leuke bijverdienste bij ons kleine bedrijf."Je kunt terecht bij de knuffelkoeien van Eline voor een bijzonder uitje met familie of collega's. Maar de koeien blijken ook heel geschikt te zijn als onderdeel van een coachingtraject.Coach Linda Huurman kwam zelf toevallig in aanraking met koeknuffelen in een tijd dat het niet goed met haar ging. Na een ongeluk bleef ze klachten houden en kon niet goed functioneren. "Ik weet nog de eerste keer dat ik met mijn rug tegen een koe leunde en de warmte en de rust van de koe voelde. Ik was volledig in het moment en voelde me veilig en geborgen."Die fijne ervaring bleef hangen, en leidde er uiteindelijk toe dat Linda nu coacht met behulp van koeien. "De koe is zo zichzelf, die heeft geen enkel oordeel over de mens. Niks is fout, alles mag er zijn. Dat is wat het werken met koeien zo waardevol maakt."De koeien zijn niet speciaal getraind om mee te kunnen knuffelen. "Het enige wat de koe doet is wat ze het beste kan, gewoon koe zijn", zegt Linda. De koe wordt ook nergens toe gedwongen. ze liggen gewoon te herkauwen in de stal. "Als één van de dames geen zin heeft in gezelschap, laat ze dat vanzelf merken", lacht Eline.Eline ziet dat haar koeien het meestal juist fijn vinden: "Ze houden wel van aandacht, het zijn echt gezelschapsdieren. Als ze helemaal op hun gemak zijn leggen ze ook zo hun kop bij je op schoot, net of je een levensgrote hond op schoot hebt. Dat is een heel overweldigend, en ook heel fijn gevoel. Blije koeien, blije boer."