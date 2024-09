Stel verkoopt baby voor 1.000 dollar en een sixpack

Een Amerikaans koppel wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van het welzijn van een minderjarige, nadat de man en de vrouw hun baby wilden verkopen voor een sixpack bier en 1.000 dollar.

Volgens The Kansas City Star werd er op 21 september een incident gemeld bij de politie door een campingeigenaar in de buurt van Beaver Lake, in Arkansas. Hij had gehoord over een poging van een echtpaar om hun twee maanden oude baby aan een andere man te verkopen.

Toen ze de camping bereikten, probeerde de politie informatie te verzamelen van verschillende bewoners. Onder hen was een persoon die naar verluidt een sterke alcoholgeur had, zijn woorden verhaspelde en nauwelijks kon staan. Hij gaf toe in te stemmen met de transactie, hij mocht de baby van het jonge stel, Darien Tyler Urban en Shalene Faith Ehlers, meenemen in ruil voor zes biertjes.

De man beweerde dat hij instemde met de transactie omdat hij bezorgd was om het welzijn van de baby. Nadat ze de baby aan een medekampeerder hadden gegeven, probeerden de ouders de baby aan deze persoon te verkopen voor 1000 dollar. De moeder legde uit dat haar huisdieren het haar moeilijk maakten om voor de baby te zorgen en zei: “Het gaat niet met drie honden en een baby.”

De koper drong aan op een schriftelijke overeenkomst met de tekst:

“Wij, Darien Urban en Shalene Ehlers, doen afstand van onze rechten op onze baby voor $1.000 op 21-09-24.”

De korte verkoopovereenkomst voegde eraan toe dat de ondertekenaars “niet van gedachten mogen veranderen en nooit meer contact mogen opnemen” met de koper. De ondertekening van het document werd ook opgenomen. De koper gaf op dat moment toe dat hij het geld niet had en beloofde het bedrag de volgende dag te betalen. In plaats daarvan waarschuwde hij de campingeigenaar, die vervolgens de autoriteiten inlichtte.

Reacties

28-09-2024 21:14:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.793

OTindex: 93.004

Het klinkt idd als of het beter zou zijn voor de baby om niet langer bij deze onverschillige en harteloze ouders te blijven.

Zorgen ze wel goed voor hun 3 honden?

