Bijna 100 kilo cocaïne komt in Duitse supermarkten terecht door 'foutje' in Antwerpse haven

Medewerkers van de Duitse Aldi ontdekten wel iets heel vreemds toen ze in het magazijn de bananen uitpakten: er bleken kilo's cocaïne in de dozen te zitten.



In elf Aldi's is in totaal 95 kilo cocaïne aangetroffen met een straatwaarde van 7 miljoen euro. Hoogstwaarschijnlijk is er iets misgegaan in de Antwerpse haven.



"De bananenzending was afkomstig uit Zuid-Amerika en is over zee afgeleverd in de haven van Antwerpen", verklaart de Duitse politie. En Bild schrijft: "Een van de drugsdealers moet een grote fout hebben gemaakt."



Het komt erop neer dat óf de leveranciers de drugs op de verkeerde plek hebben afgeleverd en de uithalers ergens anders stonden te wachten óf dat de uithalers zelf te laat waren en de dozen met bananen al waren doorgestuurd naar het centrale magazijn van Aldi, waarna ze over de winkels zijn verspreid.

