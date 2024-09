Erfgenamen eisen kunstwerken terug van Mauritshuis

Erfgenamen van de in 1946 overleden kunsthistoricus Abraham Bredius eisen kunstwerken terug van het Mauritshuis. Dat bevestigt hun advocaat na berichtgeving van NRC. Het museum in Den Haag zou afspraken over het tentoonstellen van de werken niet nakomen. Onder de werken zijn topstukken van Rembrandt.



Voor zijn overlijden was Bredius met het Mauritshuis overeengekomen dat hij het museum 25 van zijn kunstwerken zou nalaten. In ruil daarvoor zouden de werken altijd op zaal hangen, oftewel: ze moesten altijd worden tentoongesteld in het museum. Dat blijkt niet het geval. Twintig van de 25 werken hangen niet op zaal.



De erfgenamen beroepen zich nu op de afspraken die toen zijn gemaakt. Zij zijn geen directe nakomelingen van Bredius, maar familieleden van zijn pupil Joseph Kronig (1887-1984). Bredius en Kronig brachten een groot deel van hun leven met elkaar door en Kronig was de enige erfgenaam van het vermogen van Bredius.



De advocaat van de familie, Gert Jan van den Bergh, zegt dat Bredius heel strikt was in zijn voorwaarden bij het testament. "Begin vorige eeuw had hij al een deel van zijn collectie aan het Rijksmuseum gegeven. Vervolgens kwam hij erachter dat de kunstwerken in het donker bij een trap werden gehangen. Dat wilde hij nooit meer."



Vandaar dat Bredius voor de kunstwerken die na zijn overlijden naar het Mauritshuis gingen, de strenge eis had opgesteld dat ze altijd te zien moesten zijn. "In werkelijkheid heeft het museum de collectie geaccepteerd, maar niet de voorwaarden", aldus van den Bergh.



De advocaat benadrukt dat het de familie niet om het geld gaat en zij niet van plan zijn om de kunstwerken te verkopen. "Het gaat om het naleven van het testament."



Bredius (1855-1946) was een gevierd kenner van de Hollandse zeventiende-eeuwse schilderkunst. Van 1889 tot 1909 was hij directeur van het Mauritshuis. Het museum had hem zelf verzocht de werken na te laten. De collectie bestaat onder meer uit schilderijen van Rembrandt, Jan Steen en Jan van Goyen.



Vier werken van Rembrandt (Saul en David, Homerus, Andromeda en Twee Afrikaanse mannen) en één van Salomon van Ruysdael hangen nog wel op zaal.



Vandaag is een dagvaarding afgeleverd bij het Mauritshuis en bij de Nederlandse staat, de eigenaar van de collectie van het Mauritshuis. Het Mauritshuis zegt geen mededelingen te kunnen doen zolang de zaak loopt.

