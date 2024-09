Medewerker GGD werkte jarenlang als neparts met kinderen

Een medewerker van de GGD heeft vier jaar bij de afdeling in West-Brabant gewerkt als basisarts voor kinderen van 4 tot 18 jaar, zonder officieel als dokter geregistreerd te zijn. Dat deed deze persoon in Roosendaal, Moerdijk en Rucphen. De GGD doet aangifte tegen hem of haar.



De zaak kwam aan het licht door een 'intern signaal over het ontbreken van een BIG-registratie', zegt een woordvoerder. De GGD heeft de betreffende persoon per direct op non-actief gesteld en ontslagen. Dat het gaat om een student geneeskunde die de studie gedeeltelijk heeft doorlopen, maar geen diploma heeft behaald, is 'één van de aannemelijke scenario's'.



De GGD meldt dat er 'geen signalen bekend' zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de medewerker in kwestie. De dienst zegt daarbij 'enorm geschokt' te zijn.



Waarschijnlijk is de medewerker betrokken geweest bij zo'n 1900 kinderen. Hun ouders en verzorgers worden opgespoord en krijgen een brief met daarin een telefoonnummer dat zij kunnen bellen met vragen en zorgen.



De GGD West-Brabant heeft naar eigen zeggen tot voor kort geen enkele reden gehad om aan het werk van de medewerker te twijfelen. Er was wel eens een school die het niet eens was met een advies, maar dat gebeurt volgens een woordvoerder wel vaker. Recent rezen er wel wat vragen, waaronder over de zogenoemde BIG-registratie. Die registratie bleek er dus niet te zijn.



"We hebben een steek laten vallen en dat vinden we verschrikkelijk", zegt de GGD. De dienst is meteen nagegaan of alle andere collega's wel een registratie hebben. Dat bleek ook zo te zijn.



De GGD heeft een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar hoe de situatie zich heeft kunnen voordoen. Dat bureau is er volgens de GGD al mee begonnen. Ook zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd.



De gemeente Moerdijk laat weten 'geschrokken en verbijsterd' te zijn. "In de eerste plaats denken we aan de betrokken kinderen en hun ouders/verzorgers. Wij begrijpen dat dit nieuws veel vragen en zorgen oproept bij hen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij geholpen worden door personen met de juiste bevoegdheid en kennis", stelt het college van burgemeester en wethouders.



Een basisarts houdt zich bij de GGD vooral bezig met de groei van kinderen, vaccinaties, gezondheidsonderzoeken, het adviseren van ouders over opvoeden en opgroeien en het doorverwijzen van kinderen met medische en ontwikkelproblemen naar andere hulpverleners.

Reacties

27-09-2024 12:56:12 allone

Doet er iemand aangifte tegen de GGD?

Hoe kun je iemand aannemen zonder te kijken of hij geschikt is voor de baan?

27-09-2024 16:54:28 Mamsie

Kennelijk heeft deze nep-arts zijn werk toch goed gedaan. Als er niemand nadelige gevolgen aan overgehouden heeft is er weinig misgegaan. Waarschijnlijk was hij wel degelijk deskundig ook al had hij geen boterbriefje.

In dat geval lijkt het me toch niet heel verstandig om iedereen in te lichten en daarmee de knuppel in het hoenderhok te gooien.

