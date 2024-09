Verkeersregelaars staan bij verkeerde rotonde Baarn, even verderop chaos

Verkeersregelaars die woensdag in Baarn de verkeersdrukte in veilige banen hadden moeten leiden, stonden urenlang bij de verkeerde rotonde. Even verderop, waar ze wél hadden moeten staan, ontstonden volgens een fotograaf 'onveilige situaties'. "Veel scholieren moesten op kleine fietsjes dwars door de drukte."De fotograaf zegt dat de regelaars gistermiddag van 15.00 tot 19.00 uur op de verkeerde plek hebben gestaan. "Ik ging speciaal bij de rotonde De Geerenweg - Eemweg kijken omdat de gemeente Baarn had gemeld dat er regelaars zouden staan", zegt hij."Maar er stond niemand. Vanochtend ging ik opnieuw kijken, maar weer stond er niemand. Toen ik even later bij de Escher rotonde kwam, stonden daar drie regelaars bij een lege rotonde. Ik heb gevraagd: 'Weten jullie zeker dat je goed staat?' Nee dus."Zoals te zien op deze foto , hadden ze daar niet bepaald veel te doen.Volgens de fotograaf ging het om een menselijke fout: "De regelaars hadden een kaartje bij zich waarop de goede locatie stond, maar ze hadden hem per ongeluk verkeerd gelezen. Vanochtend zijn ze toen snel naar de goede rotonde gegaan."Een woordvoerder van de provincie Utrecht laat desgevraagd weten dat er gisteren en vanochtend geen ongelukken zijn gebeurd. Volgens de fotograaf was de situatie gisteren 'chaotisch' en ook onveilig. "Er fietsten veel schoolgaande kinderen, ook heel jonge op van die kleine fietsjes. Die moesten dwars door het drukke verkeer heen."Een woordvoerder van de provincie Utrecht laat weten dat de verkeersregelaars 'op het laatste moment' waren ingehuurd, na een verzoek van de gemeente Baarn. In die plaats wordt bij de op- en afrit van de A1 een nieuwe rotonde aangelegd. Door de werkzaamheden is de Wakkerendijk (N221) tussen Baarn en Eemnes sinds maandag gesloten.De woordvoerder zegt blij te zijn dat het misverstand inmiddels is ontdekt en dat de regelaars nu goed staan. "We gaan ervan uit dat het tijdens de werkzaamheden verder vlekkeloos verloopt."De werkzaamheden duren tot en met 4 oktober.