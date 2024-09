Britse kleuter verbaast iedereen met herstel na stopzetten beademing

Een 4-jarig jongetje van wie verwacht werd dat hij zou overlijden nadat zijn beademing was stopgezet, heeft iedereen versteld doen staan. De jongen ademde tegen alle verwachting in zelfstandig, en een paar maanden later is de Britse kleuter zelfs weer thuis.



De Britse omroep BBC schrijft dat het Britse hooggerechtshof een paar maanden geleden oordeelde dat beademing niet in het belang van het kind was. Artsen die hem behandelden, wilden de beademing stoppen. Het kind is geboren met ernstig hersenletsel en zijn gezondheid ging hard achteruit.



Maar na het stoppen van de beademing bleek het jongetje toch weer zelfstandig te kunnen ademen, en knapte hij ook verder op. Inmiddels woont hij volgens de rechter zelfs weer thuis bij zijn ouders. Hij heeft nog steeds wel 'ernstige medische uitdagingen'.



De rechter heeft nu het vonnis ingetrokken dat artsen toestemming gaf om het jongetje niet te reanimeren en bepaalde behandelingen te weigeren. Hij kan inmiddels volgens de rechter 'naar buiten worden meegenomen, bijvoorbeeld naar het park'. "Hij kan genieten van de zon op zijn gezicht en de wind door zijn haar. En hij woont in een liefdevol huis."



Hoe het precies met het kind gaat, is onbekend, maar volgens het vonnis ademt hij zelf en heeft hij geen katheter meer nodig om te urineren. "Hij heeft een nieuwe start verdiend", zegt zijn moeder.

Reacties

26-09-2024 17:19:22 Mamsie











Het kind moet dus verderleven met zijn ernstig hersenletsel zonder enige hoop op herstel en een normaal leven. Droevig.....Nu zijn zijn liefhebbende ouders er om voor hem te zorgen. Maar hoe moet dat later? Is dit iets om blij mee te zijn?Het kind moet dus verderleven met zijn ernstig hersenletsel zonder enige hoop op herstel en een normaal leven. Droevig.....Nu zijn zijn liefhebbende ouders er om voor hem te zorgen. Maar hoe moet dat later?

26-09-2024 17:39:32 allone











Is dit vooruitgang of niet???? @Mamsie : ik voelde me niet echt blij en bedacht, dat het kind, als het 100 jaar geleden geboren was, waarschijnlijk allang gestorven zou zijn.Is dit vooruitgang of niet????

26-09-2024 18:48:08 Sjaak









Ik heb vraagtekens bij de kwaliteit van de lucht die hem werd toegediend, als het zonder die lucht beter met hem ging.

