Perenpluk en Stoofperenfeest aan de 100-jarige Dokter Larijweg

Iedere eerste zaterdag van oktober staan de stoofperen weer centraal in Ruinerwold. Al jarenlang zetten de vele stoofperenliefhebbers deze dag in hun agenda om daar hun slag te slaan. Vast onderdeel van het feest is de traditionele veiling en perenpluk.



Langs de regionaal beroemde 7 kilometer lange en dit jaar 100-jarige Dokter Larijweg staan meer dan 1100 perenbomen van verschillende rassen. Klokslag 9.00 uur begint de veiling van de perenbomen ter hoogte van Dokter Larijweg 1 op de hoek van de Havelterweg en de Dokter Larijweg. Wie een of meerdere perenbomen wil ‘kopen’ kan met de veilingmeester meelopen of gaat alvast staan bij de boom (bomen) naar keuze. De bomen worden per opbod verkocht en de kopers hebben tot 24.00 uur de tijd om de peren te plukken. Aan het andere eind van de Dokter Larijweg ter hoogte van nummer 170 begint om 9.00 uur de stoofperenveiling voor kinderen en hun ouders. Deze veilingmeester vertelt de kinderen alles over het veilen waarna het bieden begint.



Vanaf 11.00 uur begint het stoofperenfeest op diverse erven langs de Dokter Larijweg. Met diverse kraampjes, foodtrucks en workshops is er voor iedereen wel iets te zien en te beleven. Voor de kinderen is er op ieder erf een activiteit waarvoor de kinderen een stempel krijgen. Deelnemende bedrijven zijn dit jaar De Karstenhoeve (nr. 21), Woldzuivel (nr.50), De Toffe Peer (nr.94), De Vrolijke Koe (nr. 131) en Onder de Pannen (nr.144).



Er kan gebruik worden gemaakt van het lokale vervoer, de Heen & Peer. Deze door tractoren voortgetrokken wagens stoppen voor ieder deelnemend erf. Kaartjes kosten 2 euro en zijn ter plekke te koop. Er is tevens een centrale parkeerplaats in Oosteinde tegenover garage Burgwal aan de Hesselterweg. Parkeerkosten € 5,00 ,inclusief vervoer voor maximaal vier personen.

