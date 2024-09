Thaise boerderij doodt 125 krokodillen vanwege hevige regen

Een krokodillenboerderij in Thailand heeft 125 krokodillen gedood. Door de aanhoudende overstromingen in Thailand, was de eigenaar bang dat de krokodillen konden ontsnappen en mensenlevens in gevaar zouden brengen.

Hevige moessonregens trokken deze maand over Noord-Thailand en veroorzaakten overstromingen en aardverschuivingen. Er kwamen meer dan twintig mensen om het leven.

De zware regenval beschadigde de omheiningen van de boerderij in de noordelijke provincie Lamphun, waardoor het risico groter werd dat de drie meter lange Siamese krokodillen zouden ontsnappen en rond zouden gaan zwerven. "De regen erodeerde de muren van de boerderij dus we moesten helaas alle 125 krokodillen doden", vertelde de eigenaar aan persbureau AFP. "We hebben ze al zeventien jaar."

Siamese krokodillen worden in het wild ernstig bedreigd, maar worden op boerderijen in heel Thailand op grote schaal gefokt om hun huid. De eigenaar zei dat hij de overheid om hulp had gevraagd een tijdelijk onderkomen voor de dieren te vinden. Dat werd echter afgewezen omdat de krokodillen zo groot waren.

