Boete voor burgemeester die ramen in monumentaal huis liet vervangen

Oud-burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel moet een boete van 750 euro betalen omdat hij zonder vergunning zijn monumentale pand heeft laten renoveren. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. De nieuwe kozijnen en ramen kostten hem eerder al zijn baan.Het eeuwenoude pand in de Gelderse plaats heeft de status van rijksmonument. Daarom mogen er geen veranderingen aan het uiterlijk plaatsvinden. De burgemeester had toestemming om achterzetramen te plaatsen in de bestaande kozijnen, maar koos uiteindelijk voor nieuwe kozijnen met dubbel glas.De monumentencommissie schreef in een brief aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning dat de CDA'er "willens en wetens" de wet had overtreden."Ik ben oprecht naïef geweest", zei Van Maaren tijdens de zitting. "Ik heb er dubbel monumentenglas in gestopt en heb met de beste bedoeling onderhoud gepleegd", citeert Omroep Gelderland. "Ik heb veertig jaar bij de overheid gewerkt en me keurig gedragen. Ik ben echt op mijn ziel getrapt", aldus de oud-burgemeester.Justitie eiste een boete van 1500 euro en zei dat de burgemeester gezien zijn functie beter had moeten weten. "Als eigenaar van een rijksmonument moet je je goed infomeren over wat wel en niet kan. Er valt u iets te verwijten", oordeelde de rechter.De rechter erkent dat de gevolgen voor Van Maaren - die vanwege de ophef opstapte als burgemeester - groot waren en legt daarom een lagere boete op. "Dat iemand voor zo'n feit zijn baan verliest, dat is echt uitzonderlijk. Maar de voorbeeldfunctie speelt ook mee", aldus de rechter.