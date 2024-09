Vrouw gaat compleet uit haar stekker in vliegtuig, KLM laat haar achter in Suriname

Een vrouw beweerde tijdens een KLM-vlucht last te hebben van een migraineaanval. In plaats van rustig te blijven, gedroeg ze zich redelijk opstandig.



Toen ze om pijnstilling vroeg, kon het KLM-personeel haar alleen een paracetamol aanbieden, maar deze "pastamol" vond ze niet voldoende. Later kwam er een arts die haar een ibuprofen gaf, maar ook hij kreeg met haar frustratie te maken. Uiteindelijk werd besloten haar van boord te halen vanwege haar aanhoudende gedrag.

25-09-2024 20:47:45 Buick

Wat een heerlijke rustige vlucht zullen de andere passagiers hebben gehad

25-09-2024 20:59:09 allone

Uiteindelijk werd besloten haar van boord te halen vanwege haar aanhoudende gedrag onderweg? Mbv een parachute? onderweg? Mbv een parachute?

26-09-2024 00:00:07 Mamsie

Als je vaker last hebt van migraine is het verstandig om zelf medicatie mee te nemen. Een vliegtuig is geen apotheek!

26-09-2024 00:30:48 Emmo

En een paracetamolletje helpt niet bij migraine.

Wat mij opvalt is de stampij die de patiënt maakt. Naar mijn ervaring heb ik tijdens een migraineaanval absoluut geen zin om stampij te schoppen.

Mijn diagnose: Het is zeker geen migraine geweest. @Mamsie : Migraine-medicijnen zijn behoorlijk gespecialiseerd. In een gewone vliegtuig- (of scheeps-) apotheek zijn die zeker niet te vinden.En een paracetamolletje helpt niet bij migraine.Wat mij opvalt is de stampij die de patiënt maakt. Naar mijn ervaring heb ik tijdens een migraineaanval absoluut geen zin om stampij te schoppen.Mijn diagnose: Het is zeker geen migraine geweest.

