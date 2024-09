Willie heeft een grote betonnen penis in de voortuin

De een heeft een fonteintje, de ander een kabouter met een rode puntmuts maar bij Willie de Groot staat een grote piemel in de voortuin. Het object trekt veel bekijks. "Het is kunst."Willie de Groot heeft Dedemsvaart weer even op de kaart gezet. Het Overijsselse dorp is nu ruim een week een kunstwerk rijker. En dat kunstwerk staat in een voortuin bij Willie de Groot aan de Moerheimstraat, hij is er blij mee. "Ik zag 'm staan en ik dacht meteen: dat ding wil ik hebben", zegt hij tegen Editie NL. Inmiddels staat de betonnen penis zo'n tien dagen in zijn voortuin. "Heel veel mensen kunnen het waarderen maar er zijn er ook genoeg die me niet goed wijs vinden."Want waarom zou je een betonnen piemel in de voortuin zetten? "Het is kunst, ja toch? Dat is de realiteit." Kunst waar volgens De Groot de meeste mensen om moeten lachten. Maar of de gemeente dat ook kan, is nog maar de vraag. "De boa's hebben al een berichtje gestuurd maar ik heb nog geen contact met ze gehad." Zelf ziet hij juist de voordelen van het beeld in. "Hier in de straat wordt heel hard gereden, en nu zie je dat mensen even afremmen om te kijken."De Groot heeft het kunstwerk niet zelf gemaakt. Het komt uit de koker van Thibaud den Bork van Silklines BV: een betonfabriek. Eigenaar Thibaud heeft het beeld met een 3D-printer gemaakt. "Mijn nichtje liep er al een paar jaar om te zeuren. 'Kunnen jullie geen betonnen piemel voor me maken?' Maar dat vond ik veel te veel werk want dan moest ik een mal maken en dat heel duur."Het idee ebde weg, totdat hij tijdens een training iemand tegenkwam die een piemel moest frezen. "Dat model kon ik gebruiken voor mijn 3D-printer, het was een mooie testcase." En zo is de piemel geboren. "Hij stond bij ons op het terrein en toen kwam Willie voorbij rijden met zijn truck en die moest-en-zou hem hebben. Wist ik veel dat hij hem in zijn voortuin zou zetten?"Maar ja, en nu? Nu staat er dus een grote piemel in Dedemsvaart. Gemeente Hardenberg laat aan Editie NL weten contact te zoeken met De Groot. "Om na te gaan wat de bedoeling is en of hij hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als dat het geval gaan we beoordelen of we een vergunning kunnen verlenen. Dan moet de welstandscommissie ook een oordeel geven."Als de gemeente besluit dat de betonnen piemel weg moet dan heeft Willie er al een nieuw plekje voor bedacht. "Dan gaat-ie in de achtertuin."