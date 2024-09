Fatbikes worden zo erg gehaat dat er nu zelfs een nummer over is uitgebracht

Het is algemeen bekend dat fatbikes regelmatig voor frustratie zorgen, maar dit neemt een wel heel bijzondere wending. Prutmuziek heeft namelijk het nummer "fatbike" uitgebracht, dat gaat over het aanrijden van deze fietsen.



Het liedje is ironisch en humoristisch bedoeld, en dat slaat duidelijk aan. Het nummer gaat momenteel viraal op TikTok, waar het veelvuldig wordt gebruikt in video's.

Haat?

Beetje overdreven

