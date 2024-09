Prijskaartje van 1 miljoen euro voor afscheidsfeesten Aboutaleb

Terwijl Ahmed Aboutaleb uitgebreid afscheid neemt als burgemeester, is er in zijn laatste week politieke onrust ontstaan over de kosten van al die feestjes. Alles bij elkaar heeft het college hiervoor 1 miljoen euro begroot. “Ik viel van m’n stoel toen ik dat bedrag hoorde en ik vind het onaanvaardbaar”, zegt fractievoorzitter Simon Ceulemans van Leefbaar Rotterdam.

Vlak voordat half juli de politieke zomervakantie begint, krijgen de fractievoorzitters van de vijftien partijen in de Rotterdamse gemeenteraad te horen wat een speciaal comité in opdracht van het Rotterdamse college heeft georganiseerd voor de vertrekkend burgemeester en wat dat naar verwachting gaat kosten. De begroting bedraagt ongeveer 1 miljoen euro.

Voor dat bedrag worden onder meer een symposium in het stadhuis over de toekomst van het burgemeestersambt, een dag in het Park bij de Euromast waar de Rotterdammers afscheid kunnen nemen en een avond voor de zakelijke, bestuurlijke en persoonlijke relaties van Aboutaleb in De Doelen georganiseerd. Er is ook een bedrag opgenomen voor het afscheid van stadhuismedewerkers en de gemeenteraad zelf, komende donderdag.



De fractievoorzitters vormen samen het zogeheten presidium. Ze bespreken daarin hoe het eraan toegaat in de gemeenteraad. Er wordt regelmatig vertrouwelijke informatie uitgewisseld en de afspraak is daarom dat de gesprekken vertrouwelijk zijn: alles wat wordt gezegd, is niet bedoeld voor de buitenwereld.

Ook de begroting van het afscheid van Aboutaleb is zo’n vertrouwelijk onderwerp, maar het bedrag komt op straat te liggen doordat een van de fractievoorzitters – Ellen Verkoelen van 50PLUS – er afgelopen weekend in een column over schrijft. “Ik heb niets met geheimhouding”, zegt ze.



Dat er is gelekt uit het presidium leidt hier en daar tot ongemak. Een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb wil helemaal niets kwijt over bedragen en benadrukt dat pas later duidelijk zal worden wat het afscheid daadwerkelijk heeft gekost. Tot nu toe gaat het om een inschatting.

Wat ze wel wil zeggen: het afscheid van Aboutaleb wordt betaald uit het potje ‘onvoorziene kosten’ dat ieder jaar in de gemeentebegroting staat. Met andere woorden: er is geld voor opzij gelegd. “Dit potje is voor dit soort dingen bedoeld. Ook de Koningsdag van vorig jaar is eruit betaald, en de kosten voor het landskampioenschap van Feyenoord.”

In januari meldt Aboutaleb in het najaar te zullen stoppen. In de maanden daarna neemt het normale, drukke raadswerk weer zijn beloop en raakt zijn afscheid op de achtergrond. De fractievoorzitters steken als leden van de sollicitatiecommissie veel tijd en energie in het zoeken naar een opvolger.



Het bedrag van 1 miljoen euro is dan voor sommige fractievoorzitters schrikken. “Ik viel eigenlijk van mijn stoel toen ik dat bedrag hoorde”, zegt fractievoorzitter Simon Ceulemans van Leefbaar Rotterdam. “En ik heb toen ook gezegd dat ik dit onaanvaardbaar vond.”

“Ik vind zo’n bedrag ethisch onverantwoord”, zegt Verkoelen. ”Iedereen valt over het afscheid van Mark Rutte dat 150 duizend euro kost en wij geven een miljoen uit voor het afscheid van onze burgemeester. En dat in deze tijden van bezuinigingen.”



De begroting van vlak voor de zomer is volgens het presidium nog te algemeen; het vraagt daarom om een uitsplitsing van de kosten. Die komt begin deze maand. Meer dan de helft van de begroting gaat naar het afscheid in het Park bij de Euromast: bijna 600 duizend euro. De avond in De Doelen is begroot op 221 duizend euro en het burgemeesterssymposium is met 18 duizend euro relatief goedkoop.



Ceulemans en ook Ellen Verkoelen voelen zich voor voldongen feiten gesteld.

“Het probleem wat ik ermee heb, is dat de plannen en de begroting door het college zijn opgesteld”, zegt Verkoelen. “Er is ons als raad nooit iets gevraagd. Het afscheid is gewoon georganiseerd, we hebben het toegestuurd gekregen en daarmee denkt men te legitimeren dat we akkoord gaan. Wij als raad gaan over elke cent in de begroting, dus ook hierover.”



Voor hem verandert de specificatie daarom niets aan zijn standpunt. “Ik heb nergens mee ingestemd, want ik vind het absoluut niet kunnen, zeker in deze tijd niet waarin er veel bezuinigd moet worden. Mensen hebben het financieel moeilijk en dan gaat er zoveel geld naar een afscheidstournee.”



De fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij wil dat de Rotterdamse belastingbetaler niet opdraait voor de kosten en heeft daar wel ideeën over. “De gemeente moet de komende tijd maar extra bezuinigen op zaken als representatie, communicatie en dienstreizen, handelsreizen, wat dan ook. Als signaal naar de Rotterdammers.”



Coalitiegenoot VVD maakt zich minder druk over de 1 miljoen. “Ahmed Aboutaleb heeft als burgemeester zich vijftien jaar lang met ziel en zaligheid ingezet”, zegt fractievoorzitter Dieke van Groningen. “Daar mag ook wel een mooi en gepast afscheid voor zijn. Dat is het minste wat we kunnen doen.”

Maar wat mag zo’n afscheid kosten? “Ik vind dat een hartstikke moeilijke vraag. Enerzijds zitten we in een tijd waar we op het geld moeten letten. We moeten bezuinigen. Anderzijds vind ik wel dat de Rotterdammers die dol op hem zijn de kans moeten krijgen om van hem afscheid te nemen. Het is lastig daar een prijskaartje aan te hangen.”



Ceulemans en Verkoelen hadden graag invloed gehad op de inhoud en daarmee kosten van het afscheidsprogramma, maar die wens heeft Van Groningen ook nu niet.

“Tenzij er ergens grote bezwaren tegen zouden zijn geweest. Ik heb op het stadhuis ook wel gehoord of we wel zo’n groot festival moesten hebben in het Park. Ik mag hopen dat we in deze tijden waar we moeten nadenken over wat we uitgeven, of het slim is begroot en slim is bedacht.”



“Ik heb geen enkele behoefte om in de feestcommissie te zitten, ben je gek”, smaalt fractievoorzitter Co Engberts van de PvdA, partijgenoot van Aboutaleb.

“Het is de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het college; prima geregeld. Het wordt een grote treurige toestand als al die fractievoorzitters erover gaan. Dat leidt tot oneindige discussies over bonnetjes.”



“Stel dat dit afscheid het dubbele gekost zou hebben als dat van Opstelten, dan is er misschien iets raars aan de hand. Maar het bedrag zit in dezelfde range. Als je kiest voor een mooi afscheid voor de stad, dan is dit wat het is.

Wat heeft het voor zin om daar nog wat vanaf te schaven en het zo goedkoper te maken? Ik vraag me af of de Rotterdammer daar gelukkiger van was geworden. Ik denk het niet.”

Reacties

25-09-2024 11:07:58 allone

Misschien zou het beter zijn al ze geen afscheid namen.

Of misschien is een miljoentje hier of daar niet de aandacht waard

25-09-2024 11:46:19 DrZiggy

S Ik vind dat ze het allemaal een beetje uit verband trekken. Het wordt gebracht alsof het een miljoen is voor een feestje van een paar genodigde en allemaal heel excentriek.



Maar feitelijk geven ze gewoon een festival voor de bijna 650.000 Rotterdammers. Nog geen euro per persoon volgens de begroting. Is dat zo erg dan?



Ik val meer over die €18.000,- voor een videoverbinding van defensie voor Rutte, dan voor een festival voor heel Rotterdam van 6 ton.



Mensen hebben gewoon moeite met grote bedragen. Die zijn niet te bevatten en dat maakt het al heel snel dat dingen onzinnig of duur lijken. Maar ze vergeten daarbij ook de omvang van hetgeen dat bedrag over gaat.

25-09-2024 11:47:59 DrZiggy

S Overigens vind ik die €221.000,- voor een avond voor de zakelijke, bestuurlijke en persoonlijke relaties van Aboutaleb in De Doelen wel absurd.



Dat klinkt meer als een overdreven decadent feestje.

