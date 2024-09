Afscheidsfeest Rutte kostte 1,5 ton: veel duurder uitgevallen

Het afscheidsfeest voor oud-premier Mark Rutte is heel duur uitgevallen. In totaal kostte het 150.000 euro, terwijl een afscheidsfeest voor een minister of staatssecretaris eigenlijk maar 30.000 euro mag kosten. Dat blijkt uit rekeningen die de politieke redactie van RTL Nieuws heeft opgevraagd. Andere ministeries kochten bijzondere afscheidscadeaus en Defensie gaf maar liefst 18.000 euro uit aan een speciale livestream.



Een 'supergaaf' strandfeest, zo heette de afscheidsparty van oud-premier Rutte. Het was een groot afscheid in een strandtent in Scheveningen. Voor 1400 genodigden, onder wie politici, (oud-)collega’s, journalisten - ook van RTL Nieuws - en medewerkers uit de Tweede Kamer.



Wat dat mag kosten? De kosten van de catering, band, aankleding en verkeersregelaars kwamen in totaal uit op 145.625,59 euro. Daarnaast had Rutte een uitzwaaimoment op zijn eigen ministerie. De kosten van dat feestje waren een stuk minder hoog: 5442,27 euro.



RTL Nieuws vroeg de bonnetjes op van alle afscheidsrecepties, etentjes en cadeaus van alle ministeries van het vorige kabinet Rutte IV. De kosten van alle recepties en feesten bij elkaar komen op een kleine 6 ton (578.097 euro.).



Er zijn afspraken voor het afscheid van bewindspersonen. Zo mag ieders afscheid 30.000 euro kosten. En het cadeau maximaal 750 euro. Alle andere ministeries, op Algemene Zaken na dus, hielden zich aan die richtlijnen.



Wel was het cadeau van voormalig landbouwminister Christianne van der Wal wat te duur: 50 euro boven budget.



Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was, na het ministerie van oud-premier Rutte, het duurste uit. Het afscheid van de drie bewindspersonen (Gunay Uslu, Fleur Gräper en Robbert Dijkgraaf) kwam in totaal uit op 82.500,21 euro. Dat is omgerekend 27.500,07 per persoon.



Het afscheid werd gehouden op een externe locatie. Ook kregen de bewindspersonen bijzondere cadeaus. Oud-onderwijsminister Dijkgraaf kreeg een paardenbloemlamp ter waarde van 250 euro en staatssecretaris Gräper een pennenset ter waarde van 166 euro.



Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde het afscheid van de twee bewindspersonen op een externe locatie. Hugo de Jonge en Alexandra van Huffelen kregen twee losse afscheidsrecepties. Totale kosten: 47.326 euro.



Het afscheid van De Jonge kwam uit op 25.820 euro. "Er waren honderden mensen op de receptie. Er was catering, beeld en geluid, dan loopt het al snel op", licht een woordvoerder toe.



Meerdere ministeries hadden een livestream, zodat ook medewerkers in het buitenland het afscheid konden volgen. Opvallend: het ministerie van Defensie betaalde meer voor de livestream (bedoeld voor al het defensiepersoneel) dan voor het hele feest. Er werd een speciaal bedrijf voor ingehuurd. De samenkomst kostte slechts 396 euro, de livestream een kleine 18.000 euro.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken huurde ook tolken in. Dat ministerie was in totaal 18.713,91 euro kwijt voor het afscheid van de twee bewindspersonen.



Het relatief 'goedkoopste' ministerie was het ministerie dat gaat over het geld: Financiën. Het afscheid van de vier bewindspersonen kostte in totaal 'slechts' 31.943 euro (omgerekend 7.984 per persoon).



Dat is inclusief de cadeaus. Het viertal (Sigrid Kaag, Steven van Weyenberg, Marnix van Rij en Aukje de Vries) kreeg allemaal een herdenkingsmunt, een schaal van Nederland en een ingelijste foto.



De kosten van de cadeaus wisselden flink. Zo kreeg voormalig verkeersminister Mark Harbers een vliegles. Zijn collega-staatssecretaris Vivianne Heinen kreeg duurzame oorbellen én een bijpassende ketting uit materiaal van oude telefoons.



Bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport kozen de bewindspersonen juist voor een goed doel: er werd 3000 euro aan Warchild gegeven.



Oud-staatssecretaris Hans Vijlbrief, die zich jarenlang bezighield met de schadeafhandeling van de aardbevingen in Groningen, deed zijn afscheid in het hoge Noorden. Zijn receptie kostte 15.875,50 euro.



Het overzicht van de kosten zorgt voor irritatie in Tweede Kamer. SP-leider Jimmy Dijk: "Wat een geld. En dat in een tijd waarin veel mensen iedere euro moeten omkeren om rond te komen. Je zou zoveel mooie dingen kunnen doen van die 6 ton."



Laurens Dassen (Volt) voegt toe: "De mensen hebben stuk voor stuk hard gewerkt en daar hoort echt wel een mooi afscheid bij. Maar zoveel? Die feestjes moeten wel heel gezellig zijn geweest." Of hij zelf weleens een afscheidsfeest heeft gehad? Lachend: "Ja, maar dan moest ik na de derde ronde gewoon zelf betalen hoor."

