Unieke foto laat zien hoe zeehond per ongeluk wordt opgeslokt door bultrug

De wilde natuur is vaak hard en gruwelijk, zo heeft een groep toeristen voor de kust bij de Amerikaanse staat Washington zelf mogen aanschouwen. Een bultrugwalvis slokte per ongeluk een zeehond op tijdens zijn avondmaal. De natuurfoto’s laten zien hoe de zeehond volledig in paniek raakt als hij plots in de mond van een enorme zeereus blijkt te zitten.Een groep toeristen genoot vorige week nabij Anacortes in Washington van een bootexcursie met Blue Kingdom Whale and Wildlife Tours. Op een bepaald moment spotte de groep een bultrugwalvis die lokaal bekendstaat als ‘Zillion’. Niet eens zo’n ontoepasselijke naam. Iets later werd het namelijk een echt feestje op de boot, toen de opvarenden getuige waren van een unieke gebeurtenis.De toeristen en de begeleiders van de tour zagen vogels boven een school vissen vliegen. De bultrug zwom er direct naartoe. In plaats van met zijn baleinen – zeefachtige tanden waarmee deze dieren plankton uit het water filteren – te eten, sperde de walvis zijn mond ver open voor een grote hap. Maar een iets té grote hap, zo bleek al snel. Want toen de bultrug weer boven water kwam, zat er een zeehond in zijn mond.Vermoedelijk was de zeehond net op hetzelfde moment als de school vissen op jacht gegaan toen hij plots in de bek van de walvis belandde. Op foto’s die bioloog Brooke Casanova van Blue Kingdom Whale and Wildlife Tours op de boot maakte, is dat bijzondere moment goed te zien. Gelukkig voor de zeehond merkte Zillion al snel dat hij een ongewenste maaltijdgast in zijn mond had; zeehonden maken geen deel uit van het normale dieet van bultruggen. En daarop liet hij het grijze beestje snel weer zachtjes los in het water.Eind goed, al goed dus, én een vrij zeldzame ervaring voor zowel dier als mens.