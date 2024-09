Man uit Californië betaalde achttien jaar lang de energierekening van een ander appartement

Een man uit Californië kwam er na bijna twintig jaar achter dat hij al die tijd de energierekening van een ander appartement had betaald.



Ken Wilson woont alleen in zijn appartement, maar merkte een flinke stijging in zijn energiekosten op de laatste maanden. Hij besloot daarop maatregelen te nemen om te besparen, waaronder het aanschaffen van een apparaat dat zijn energieverbruik monitorde. Zelfs toen hij de stroom uitschakelde, bleef de meter lopen.



Na contact met zijn energieleverancier bleek dat hij mogelijk sinds 2006 per ongeluk de stroomrekening van zijn buurman had betaald. De fout is inmiddels door het bedrijf erkend, en ze hebben beloofd de situatie te herstellen. Hoe ze dit precies gaan aanpakken, is nog niet bekend.

