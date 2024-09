Gedwongen trappenlopen bij bezoek ouderenflat

Al drie weken is de lift kapot en de bewoners van de Nieuwe Damlaan in Schiedam zijn het helemaal zat. Doordat de lift niet meer werkt, moeten de veelal oudere bewoners van de Schiedamse flat gedwongen de trap nemen.



Even buurten bij de onderbuurman of je familieleden over de vloer? Ook dat is voor de bewoners opeens behoorlijk ingewikkeld. De lift is namelijk de enige toegang tot het complex voor niet-bewoners. Wie van buiten komt, heeft een aparte sleutel nodig.



Een boze buurtbewoner vertelt dat het ontvangen van bezoek hierdoor vrijwel onmogelijk is geworden. Noodgedwongen gooit de 87-jarige bewoner daarom zijn reservesleutel naar beneden, zodat zijn dochter hem kan bereiken.



De 87-jarige bewoner hoeft de aankomende dagen in ieder geval niet meer naar Nederland in Beweging te kijken, want beweging heeft hij genoeg. De trap op en af maakt hem duizelig en uitgeput, zelfs voordat hij begint.



De man, die op de vijfde verdieping woont, vertelt aan lokale media: "Ik ga soms wel drie keer per dag 74 treden op en af. Boodschappen doen is een hele opgave geworden. Een deel van de boodschappen laat ik in de auto, en na de tweede keer omhoog ga ik halverwege even zitten. Met mijn 87 jaar komt mijn hart bijna mijn keel uit."



Volgens een andere bewoner zijn er nieuwe onderdelen voor de defecte lift besteld. Doordat de onderdelen uit Duitsland moeten komen, laten deze echter nog op zich wachten. Een lid van de VvE, beheerder van het wooncomplex, vertelt dat het ook gaat om een kwestie van geld. De reparatie van de lift zou bijna 9000 euro kosten, en ook een alternatief zoals een traplift is behoorlijk kostbaar.



De MVGM, bij wie de onderdelen van de kapotte lift zijn besteld, verwacht dat de lift half oktober gerepareerd zal worden. Het bedrijf SkyLift, dat de reparaties gaat uitvoeren, laat weten: "Wij kunnen niets doen voor deze mensen. Het is heel vervelend, maar de trap of een traplift is het enige alternatief. We wachten op onderdelen en meer kunnen we niet doen."



Tot die tijd zullen de bewoners er het beste van moeten maken.

Reacties

23-09-2024 09:18:06 allone

Oudgediende



Op een vijfde verdieping zou ik sowieso niet willen wonen.

Maar ja, misschien heb je soms geen keus.

Het geeft veel ongemak, maar ze zullen het wel overleven.

Mijn moeder moest 2,5 maand wachten op een afspraak voor een nieuw oorapparaat. Dat klinkt als een klein dingetje, maar niks horen kan ook heel frustrerend zijn.

Misschien zijn mensen te verwend, en moeten leren af en toe ongemak te accepteren?!

23-09-2024 11:07:03 DrZiggy

Administrator



S "Doordat de onderdelen uit Duitsland moeten komen, laten deze echter nog op zich wachten. ".



Ja, Duitsland is ook heel erg ver! Echt niet te doen om in 2 dagen op een neer te rijden naar waar dan ook.

Geld, is het probleem. Wachten tot half oktober is gewoon de makkelijkste/goedkoopste oplossing.



Maar het verhaal is ook wel lekker aangedikt door het een "ouderenflat" te noemen. Het is gewoon een flat en daar wonen soms ook ouderen.



Als het echt een flat gericht was op senioren, had ik wat meer moeite verwacht.

23-09-2024 11:15:02 Buick

Oudgediende



Ik geloof dat er bij meer dan 2 etages een lift moet zijn. En als die kapot gaat dan moet die gemaakt worden en niet weken ermee wachten. @DrZiggy , het zijn veelal oudere bewoners dus ja, dan is het een ouderenflat.Ik geloof dat er bij meer dan 2 etages een lift moet zijn. En als die kapot gaat dan moet die gemaakt worden en niet weken ermee wachten.

23-09-2024 12:31:06 allone

Oudgediende



@DrZiggy : ja inderdaad. Duitsland is een ander werelddeel ja inderdaad. Duitsland is een ander werelddeel

23-09-2024 14:09:21 DrZiggy

Administrator



Waarom zou het een ouderenflat zijn dan? Dat vind ik meer voor een flat waar de doelgroep wordt vastgezet. @Buick : Ik had even gezocht naar de flat en dan vind je gewoon koopappartementen zonder vermelding van doelgroep.Waarom zou het een ouderenflat zijn dan? Dat vind ik meer voor een flat waar de doelgroep wordt vastgezet.

23-09-2024 17:09:09 Buick

Oudgediende



Quote:

moeten de veelal oudere bewoners van de Schiedamse flat @DrZiggy , het staat in de tekst dus ga ik ervan uit dat het klopt .

23-09-2024 17:51:32 Grouse

Oudgediende



@allone : Quote:

Mijn moeder moest 2,5 maand wachten op een afspraak voor een nieuw oorapparaat.

Misschien moet ze dan eens bij een ander kijken?

Ik heb bij 3 verschillende audiciens gevraagd om een afspraak.

De langste tijd die ik moest wachten was een maand. De kortste een dag.

Ik ging met nieuwe hoortoestellen de deur uit. Misschien moet ze dan eens bij een ander kijken?Ik heb bij 3 verschillende audiciens gevraagd om een afspraak.De langste tijd die ik moest wachten was een maand. De kortste een dag.Ik ging met nieuwe hoortoestellen de deur uit.

