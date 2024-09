Buren slepen jong pianotalent voor rechter: Een burenrelatie verbeter je niet met een rechtszaak

Een dertienjarige jongen uit Zuid-Holland is door zijn buren voor de rechter gedaagd vanwege geluidsoverlast door zijn pianospel. De jongen, die een pre-conservatoriumopleiding volgt, moet dagelijks meerdere uren oefenen, wat volgens de buren voor overlast zorgt. Ondanks eerdere maatregelen om het geluid te dempen, zoals het plaatsen van akoestische panelen en het maken van afspraken over speelmomenten, hebben de buren besloten een rechtszaak te starten.



Christa Verploeg, expert bij juridisch dienstverlener DAS, legt uit dat burenruzies vaak ontstaan door geluidsoverlast, zoals in dit geval. Geluid, stank en problemen rondom erfgrenzen behoren tot de meest voorkomende geschillen tussen buren. Verploeg benadrukt dat een rechtszaak zelden de beste oplossing is voor burenconflicten. “Een burenrelatie verbeter je niet met een rechtszaak”, zegt ze. Goede communicatie en het maken van afspraken kunnen veel problemen voorkomen.



Volgens Verploeg is het belangrijk om in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan en praktische oplossingen te zoeken. In sommige gevallen kan buurtbemiddeling helpen om het contact tussen buren te herstellen en samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet werken, dan kan mediation een volgende stap zijn. Juridische stappen zouden altijd het laatste redmiddel moeten zijn, omdat dit de verhoudingen tussen buren vaak blijvend verslechtert.



“In plaats van de emmer vol te laten lopen, is het beter vroegtijdig aan de bel te trekken. Hoe duidelijker je jouw klacht aan je buren uitlegt, hoe beter je samen een oplossing kunt vinden. Hierbij kan het ook helpen om de buren bij jou uit te nodigen om naar het geluid te luisteren vanuit jouw woning of tuin”, aldus Verploeg. “Probeer samen tijden af te spreken. Bijvoorbeeld de tijden waarop piano gespeeld kan worden. En kleine aanpassingen in huis kunnen geluidsoverlast al verminderen. Denk aan het verplaatsen van de boxen, het uitzetten van de bas, het dichthouden van deuren of het plaatsen van een tapijt. Onderzoek samen de mogelijkheden.”



“Als de buren niets (meer) willen doen om de overlast te verhelpen of te verminderen dan kun je hulp zoeken. Kijk dan of in jouw gemeente buurtbemiddeling is. Buurtbemiddelaars helpen jou dan om het gesprek weer aan te gaan met je buren en zo tot een oplossing te komen. Mocht ook buurtbemiddeling niet helpen, dan kan mediation een volgende stap zijn. Als dat niet meer mogelijk is, kun je een juridisch vervolg bespreken. Houd er dan rekening mee dat de burenrelatie daarmee meestal niet verbetert, terwijl je nog wel samen als buren verder moet. Zet je de juridische stap als laatste redmiddel? Dan moet je kunnen aantonen dat er sprake is van structureel en overmatig geluid.”



De jonge pianist en zijn familie hebben inmiddels ruim 5000 euro uitgegeven aan geluidswerende maatregelen, maar de situatie blijft onopgelost. De buren geven aan dat ze geen andere keuze zien dan juridische stappen, omdat afspraken maken volgens hen niet mogelijk is.

